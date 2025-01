Fibenol peab RMK enampakkumise hinnastamismudelit küsitavaks

RMK teatas reedel, et puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumisi hinnanud komisjon andis kõigile viiele osalejale sedavõrd sarnased punktid, et võitja või võitjad selgitatakse välja täiendaval enampakkumisel, kus lõplik otsus langetatakse hinna alusel.

Fibenoli turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisa Rohila ütles ERR-ile, et RMK otsus ja välja pakutud hinnastamismudel jõudsid nendeni reedel ja nad võtavad aega, et dokumentide ja enampakkumise mudeliga põhjalikumalt tutvuda.

Küll aga tõi ta üllatavana välja hinnastamismudeli, mis põhineb eeldusel, et Eestis paberipuitu ostes peaks maksma sama hinda nagu Skandinaavias ning sellele lisaks umbes 20 protsenti hinnalisa.

"See viitab, justkui oleks Eesti investeerimiskeskkond tugevam ja soodsam kui Skandinaavias. Ehk kokkuvõttes kõrgemate energiahindade juures peaks Eestis puidule kõrgema lisandväärtuse loomise korral maksma ka tooraine eest 20 protsenti kõrgemat hinda kui sama materjali eest Skandinaavias," ütles Rohila. "Tekib küsimus, kuidas see toetab investeeringute tegemist Eestisse ning nende tehtud investeeringute konkurentsivõimet?"

Rohila sõnul on Fibenoli jaoks pikas perspektiivis tähtis leida parimad võimalused madala kvaliteediga puidu kõrgemaks väärindamiseks siinses regioonis ja seda nii esimese kui ka teise tööstusliku tehase rajamise perspektiiviga.

"See looks eeldused koostööks materjali- ja keemiatööstustega laiemalt, aitaks vähendada fossiilse toorme kasutamist tööstuste väärtusahelas ning toetaks kohaliku materjali kõrgemat väärindamist ja ka keskkonnaeesmärke," selgitas ta.

Fibenoli pikaajaline eesmärk on Rohila kinnitusel endiselt sama, kuid kuidas täpselt kõnealuse RMK mudeliga edasi liikuda, on praegu veel vara öelda.

RMK pani enampakkumisele 700 000 kuupmeetrit paberipuitu ja umbes 140 000 kuupmeetrit raidmeid.

Enampakkumisse on ettevõtted kaasatud nii, et okaspuu paberipuidule, mida on umbes 360 000 kuupmeetrit aastas, on pakkujateks VKG Fiber ja Horizon Tselluloosi Paberi AS, kasepaberipuidule, mida on 340 000 kuupmeetrit aastas, konkureerivad VKG Fiber ja Fibenol ning 140 000 kuupmeetrile hakkpuidule raidmetest ja võsast saavad pakkumise teha Biojet ja Power2X B.V.