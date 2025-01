Rongifirmad ootavad Tallinna-Vilniuse liinil esialgu reisijaid lühematele lõikudele

"Aktuaalne kaamera. Nädal" tegi esimese pika rongireisi kaasa.

6. jaanuari valitses Tallinnas Balti jaamas elevus ja Balti keti hõng. Rong Valka muutus lüliks ühenduses Riia ja Vilniusega.

Rong Tallinnast väljus kell 10.25 ja esimese klassi pilet Valka maksis 25 eurot.

"Lennukiga saab oluliselt kiiremini, bussiga saab kiiremini ja odavamalt, rongi võimalus on aga mugavus, sest seal on laud, elekter, võimalus seda aega kasutada näiteks töö tegemiseks," tõdes reisi kaasa teinud ERR-i ajakirjanik Epp Ehand.

Tallinnast rongile tulnud inimestest õnnestus leida vaid üks niivõrd suur rongifänn, kes sõitis otse Vilniusse ja tegelikult sealt veel busside ja rongidega edasi oma koju. See oli Janos Ungarist.

"Rongid on palju keskkonnasõbralikumad ja mulle meeldib rongiga reisida, sest siin on sellised vaated ja sa saad palju rohkem teada nendest maadest, kus sa reisid. Sa peatud linnades, kus sa ei plaaninud peatuda, sest sa pead ümber istuma ja nii õpid sa tundma erinevaid kohti oma teel. Ja see on aeg mulle endale, istudes ja lugedes ja süües. Mulle tõesti meeldib veeta aega rongis," põhjendas ta.

Teised reisijad mõtet Vilniusest päris maha ei laitnud, aga sõitsid siiski valdavalt sihtkohtadesse Eestis. Ja rongil on busside, autode, lennukite ees kahtlemata oma kindlad eelised olemas.

"Mugav, ruumi on. Mugavam kui bussiga," ütles Eda.

"Rongis on rohkem ruumi ja minu arvates kõige turvalisem viis, eriti talvel," rääkis Lauri.

"On väga mugav istuda siin ja vaadata maastikku," ütles Kadi.

"Aga oleks hea, kui siin oleks restoran, kui see on 10 tunni rong," arvas Robert.

Vaated on tõepoolest lummavad ja kõige uhkemalt avanevad need rongi ninast ehk vedurijuhi juurest.

"Üks positiivne ja lahe asi selle töö juures ongi loodus ja looduse vaheldumine – kõik aastaajad ja ilmastikud näeb siin ikka ilusti ära," ütles rongijuht Siim Kristjan Kullamaa.

Ta kinnitas, et 6. jaanuar oli pisut erilisem päev. "Kui ma ise selle rongiga depoost tulema hakkasin ja Pääsküla jaamakorraldajalt küsisin luba depoost väljasõiduks, siis mul ikka hakkas hääl värisema."

Nõukogude ajal vuras Balti pealinnade vahel ja Minskini välja Tšaika rong. Selline ühendus võiks tegelikult olla ju iseenesestmõistetav, ometi pole seda juba aastakümneid olnud.

"Kõigis kolmes riigis on riiklikud ettevõtted ja see tähendab, et ka tellimus vedudele ehk sõiduplaani osas tuleb riigilt. Selleks, et kõik kolm riiki saaksid sünkroniseerida oma tellimused, oli tegelikult vaja ka poliitilise taseme sekkumist. Nüüd see esimest korda osutus võimalikuks," selgitas Elroni juht Lauri Betlem.

Tartus läks rong üsna tühjaks, aga just sealt loodab Elron tulevikus leida põhikliente sõitmaks Põhja-Lätti ja Riiga.

"Ma eelkõige loodan, et Lõuna-Eesti inimesed selle ühenduse avastavad, sest see on ju ka keskkonna mõttes märksa parem lahendus kui bussi või autoga sõita," ütles Betlem.

Suvest alates lubab Elron käima panna ka otserongi Tartust Riiga ilma ümberistumiseta Valgas. "Hind ja ühenduskiirus võiksid olla konkurentsivõimelised," ütles Betlem.

Esialgu andsid Valga suunas loksunud tühjavõitu rongis tooni turistid.

"Tore, et on ühendatud. See on tore puhkuseveetjatele – saad kiiresti Tallinnast Tartusse, Valka ja Riiasse, näed suurt osa Balti riikidest ilma autota," rääkis Miles.

Valgas tuli oma asjad võtta ja rongi vahetada. Uus pilet Valgast Riiga maksis seitse eurot.

"Rong on vahepeal vahetunud, laud on siin samamoodi olemas nagu eelmises rongis, elektrit ma siiani leidnud ei ole, aga wifi-kood on seina peal. Sõit Riia poole läheb edasi," rääkis Epp Ehand.

Ehand küsis ka Läti raudteefirma Vivi juhilt Raitis Nešporsilt, miks riikidevahelise ühendusega alles praegu tegeletakse.

"Pan-Balti idee pole olnud nii popp ja alati ei tule koostöö välja Balti riikides. Väga bürokraatlik tegevus," ütles ta.

Läti rong meenutab enim vanu aegu ja pakub reisijale vähem mugavusi, aga see on ajutine lahendus. Õige pea hakkab Leedu firma oma rongiga Valka välja sõitma.

"Oleme jõudnud Riia raudteejaama, kell on pool viis läbi ja siin on nüüd tõesti ronge ja perroone rohkem. Tuleb loetud minutite jooksul õigesse kohta jõuda," rääkis Ehand.

Uus pilet Vilniusse esimesse klassi maksis 34 eurot. Rong oli rahvast täis, sest see liin on aastaga populaarseks muutunud.

Osta saab ka süüa kuni sooja toiduni välja ja käia ringi jõuluvagunis. Kohv on esimese klassi piletihinna sees.

"See on esimene samm ja näitab meie tahet ühendada oma reisijad. Järgmine on üks ümberistumine ja tulevik on ühendada kõik ilma ühegi ümberistumiseta," rääkis LTG Linki juht Kristina Meide.

Kell on 21.22 jõudis rong Vilniusesse.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" küsis ka inimestelt, mis paneks neid selle rongiga sõitma ning mida oleks Lätis ja Leedus vaadata: