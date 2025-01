Ilves ja Landsbergis koostavad Läänemeremaade Nõukogu tulevikuraporti

"Mul on hea meel, et president Ilves ja endine välisminister Landsbergis nõustusid täitma nii vastutusrikast rolli. Hiljutised sündmused Läänemerel on ilmekalt näidanud, et koostöö piirkonna julgeoleku ja heaolu tagamisel muutub järjest tähtsamaks. Raportööride olulisim ülesanne on koostada Läänemeremaade Nõukogu tulevikusuuniseid käsitlev raport," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Soovin mõlemale selle koostamisel edu ja ootan juba huviga nende nägemust Läänemeremaade Nõukogu rolli kohta antud eesmärkide täitmisel," lisas Tsahkna.

Nõukogu tulevikusuuniste raportit esitletakse Tallinnas käesoleva aasta maikuus, mil Eesti võõrustab eesistujariigina iga-aastast LMN-i välisministrite kohtumist. 20. jaanuariks on Tallinnasse kavandatud raporti tutvustusüritus, kus osalevad ka mõlemad kõrgetasemelised raportöörid.

Eesti on LMN-i eesistuja olnud alates möödunud aasta 1. juulist, keskendudes turvalisuse suurendamisele ja jätkusuutlikkusele Läänemere piirkonnas ning Ukraina kaasamisele LMN-i tegevustesse. Tänavu 1. juulist saab LMN-i eesistujaks Poola.

Möödunud aasta juunis Soomes Porvoos toimunud kohtumisel otsustasid LMN-i liikmesriikide välisministrid, et sobilikuim viis organisatsiooni edasiarendamiseks ja tulevikusuuniste sõnastamiseks on paluda seda teha kõrgetasemelisel raportööril.