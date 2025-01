Leedu liigub Ottawa konventsioonist lahkumise suunas

Leedu kaitseministeerium tegi teisipäeval avalduse ja teatas, et teeb riigikaitse nõukogule ettepaneku lahkuda jalaväemiine keelavast Ottawa konventsioonist.

Ettepanek konventsioonist lahkumiseks tehakse Leedu riigikaitse nõukogule, et tagada selles küsimuses laiaulatuslik poliitiline konsensus, vahendas LRT.

Kaitseministeerium teatas, et konventsioonist lahkumise osas on oluline konsulteerida ka Leedu võtmeliitlastega, nagu USA, Suurbritannia, Saksamaa.

Leedu kaitseminister Dovilė Šakalienė ütles, et sai Ottawa konventsioonist lahkumise kohta ametliku sõjalise nõuande.

"Leedu väljaastumine Ottawa konventsioonist saadaks selge ja tugeva sõnumi nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele auditooriumile, et riik on valmis kaitsma oma territooriumi kõigi käesolevate vahenditega. Loomulikult jätkaks Leedu ka pärast lepingust välja astumist kinnipidamist rahvusvahelise humanitaarõiguse tunnustatud normidest, mis on seotud tsiviilisikute kaitsmise ja sõjapidamise viisidega," tsiteeris Leedu kaitseministeerium Šakalienė avaldust.

Ministeeriumi hinnangul tugevdaks ka Leedu, Läti, Eesti, Poola, Soome ja Rootsi ühtne seisukoht selles küsimuses heidutusvõimet.

Kui Leedu riigikaitse nõukogu kiidab ettepaneku heaks, teeb ministeerium vastava ettepaneku presidendile, kes peaks siis esitama denonsseerimise ettepaneku Leedu seimile.

Leedu kaitseväe ülem kindral Raimundas Vaikšnoras on juba varem öelnud, et riigi lahkumine Ottawa konventsioonist annaks sõjaväele vabamad käed.

Eelmise aasta lõpus selgus veel, et USA tarnib Ukrainale jalaväemiine ning ka Soomes algasid siis taas elavad arutelud Ottawa konventsioonist lahkumise üle.