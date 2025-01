VKG plaanib RMK oksjonil osaleda, teised ettevõtted otsusega ei kiirusta

Eelmisel nädalal teatas RMK, et puiduväärindamise tehase rajamisest huvitatud ettevõtetele korraldatud müügipakkumise võitja selgitatakse välja täiendaval enampakkumisel, kus saavad osaleda kõik viis äriplaani esitanud ettevõtet ehk Fibenol, Biojet, Horizon, Power2X ja VKG Fiber.

Küsimusele, kas nad kavatsevad oksonile oma pakkumise esitada, vastas kõige kindlamalt VKG.

"Praegu oleva info kohaselt liigume edasi," ütles ettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuht Irina Bojenko.

Ta lisas, et rohkem ei taha VKG praegu kommenteerida, sest pole veel RMK-lt enampakkumise materjale saanud.

Pärnusse metanoolitehase rajamist kavandava Power2X projektidirektor Peter Daemen ütles, et RMK majandab Eesti riigimetsi läbipaistvalt ja jätkusuutlikult ning seetõttu näevad nad RMK-d Pärnu roheenergia keskuse olulise tarnijana.

Enampakkumisel osalemise kohta ta siiski kindlat vastust ei andnud. Nii nagu VKG, ootab ka Power2X selleks RMK-lt oksjoni täpsemate tingimuste avaldamist.

Ka Fibenol ei soovi enne täpsema info selgumist oksjonil osalemise kohta kindlat vastust anda, sest neilgi pole veel RMK dokumente.

"Seetõttu ei ole me saanud tervikdokumentidega põhjalikult tutvuda ega seisukohta kujundada," tõdes Fibenoli turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisa Rohila.

Eelmisel nädalal juhtis Fibenol tähelepanu RMK välja töötatud hinnastamismudelile, mis põhineb eeldusel, et Eestis paberipuitu ostes peaks maksma sama hinda nagu Skandinaavias ning lisaks veel umbes 20 protsenti hinnalisa. Toona märkis Rohila, et niisugune hinnaskeem viitab, justkui oleks Eesti investeerimiskeskkond tugevam ja soodsam kui Skandinaavias.

RMK paneb enampakkumisele 700 000 kuupmeetrit paberipuitu ja umbes 140 000 kuupmeetrit raidmeid. Varaseim tarnete aeg on 2028. aastal.

Enampakkumisse on ettevõtted kaasatud nii, et okaspuu paberipuidule, mida on umbes 360 000 kuupmeetrit aastas, on pakkujateks VKG Fiber ja Horizon Tselluloosi Paberi AS, kasepaberipuidule, mida on 340 000 kuupmeetrit aastas, konkureerivad VKG Fiber ja Fibenol ning 140 000 kuupmeetrile hakkpuidule raidmetest ja võsast saavad pakkumise teha Biojet ja Power2X B.V.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran teatas reedesel pressikonverentsil, et enampakkumisele tuli viis sooviavaldust ning kõigi osalejate toorainevajadus on kokku 5,26 miljonit kuupmeetrit, millest riigimetsa toorainet soovitakse 2,1 miljonit kuupmeetrit. Nõudlus ületab pakkumist kolmekordselt.