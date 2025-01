Keskkonnaühenduste koda: Pärnu metanoolitehas on põhiseadusvastane

Keskkonnaühenduste Koda leiab, et Pärnu metanoolitehast ei peaks suure keskkonnamõju tõttu rajama ning kogu tehase rajamise plaan on vastuolus põhiseadusega.

Keskkonnaühenduste Koja hinnangul tuleks Pärnu metanoolitehase kavandamisest loobuda, sest selleks pole piisavalt puitu ning metsad saaksid niiviisi kiiremini kahjustatud.

"See keskkonnamõju on ülemääraselt suur ja seda võimalikku kasu ei ole tõendatud. Kuna on lubatud sellist hästi suurt raiemahtu, siis on puidutööstus ennast üle dimensioneerinud," rääkis keskkonnaühenduste koja esindaja Farištamo Eller.

Koja hinnangul on metanoolitehase rajamine vastuolus põhiseaduse paragrahviga viis, mis ütleb, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

"Me ütlemegi, et see rikub seda põhiseaduse paragrahvi, sellepärast et selle planeerimine ei arvesta seda, et meie loodusressursse kasutataks ka edaspidi säästlikult," ütles Eller.

Eller märkis, et mure on üldine ja puudutab ka teisi Eestisse planeeritavaid puiduressurssi vajavaid tehaseid, nagu näiteks VKG biotoodete tehast.

"Nende kõigi puhul on seesama teema, et ei ole hinnatud seda, kust ressurssi saadakse siis, kui see tehas on püsti pandud," ütles ta.

Eller rõhutas, et keskkonnaühenduste koda on mõistlikus mahus metsamajanduse poolt, kuid küsida tuleks, millist tööstust Eestisse tahetakse.

"Sellist raiskavat tööstust, mis põhimõtteliselt lihtsalt vahendab ressurssi ja teeb keskkonda vaesemaks, reostab ja ka töökohti eriti ei paku – sellist tööstust meie hinnangul ei olegi vaja arendada. Meil tuleks luua sellised seaduslikud raamid, mis hoiavad selliseid ettevõtteid, kes tõesti väärindavad puitu" rääkis ta.