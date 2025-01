Ligi: teise sambaga taasliitumiskeeld võiks olla vähemalt poole lühem

Praegu saavad seaduse järgi need inimesed, kes on teisest pensionisambast lahkunud, sellega uuesti liituda kümne aasta pärast. Ligi sõnul on ka temal tekkinud küsimus, miks see aeg nii pikk on olnud.

"Ei olegi head vastust, ma olen selle sama küsimuse esitanud. Sitast saia ei saa, ütlen otse. Sellel klauslil on oma loogika, aga ma olen ka tõstnud selle küsimuse. Minu ettepanek see oleks jah (lühendada sissemakse taastamise keelu aega). /.../ Peaks üldse üle vaatama. Aga poole lühemaks kindlasti," lausus Ligi.

Ligi märkis samas, et pensionisammas ei olegi hoiukassa, kust saab pidevalt raha välja võtta ja tagasi panna.

"Kui on väga tungiv põhjus, siis on väljavõtmine muidugi põhjendatud. Ma enne seda afääri (kogumispensioni reformi – toim.) uurisin ekspertidelt, et kui on sammas, siis erijuhtudel võiks võimaldada raha välja võtta," lausus ta.

2020. aastal, mil võimul oli Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliit, võeti riigikogus vastu kogumispensioni reform, millega muutus teises pensionisambas raha kogumine vabatahtlikuks ning igaüks võis maksed teise sambasse peatada, sealt soovi korral lahkuda ja kogunenud raha välja võtta.