Koalitsioon kaalub teisest pensionisambast lahkujate kiiremat tagasilubamist

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et teisest pensionisambast lahkunud võivad jääda pensioniikka jõudes vaesusriski. Tema sõnul võiks neile anda võimaluse lühema aja jooksul teise sambaga uuesti ühineda.

"Praegu, nagu me teame, saab jälle liituda 10 aasta pärast. Millised need tingimused on, kuidas see täpselt olema saab, mis aastate arv olema saab, arusaadavalt see tuleb läbi analüüsida. See tuleb läbi arvutada, millised kulud siis riigile kaasnevad ja siis me saame teha need otsused, millise tee me valime," rääkis Pillak.

Eesti 200 fraktsiooni liikme Irja Lutsari hinnangul võiks sambast lahkunutele anda liitumisvõimaluse viie aasta möödumisel.

"See viie aasta pärast võimalus tagasi tulla on kindlasti väga tervitatav. Täiesti selge on, et tulevasi pensionäre ainult riigi kulul üleval pidada ei jõua. Igaüks peab ikka ise mõtlema, mis minust saab," selgitas ta.

Sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkut ütles, et inimesi tuleb julgustada teises sambasse jääma ning selle puhul ei peaks piirduma vaid ühe muudatusega.

"Selliseid otsuseid, et inimesed koguvad oma pensioniks senisest rohkem ja me kasvatame pensionivara teises ja kolmandas sambas, tuleb kindlasti teha. Ma arvan, et ei piisagi sellest ühest ehk 10 aasta pealt viie aasta peale lühendamise otsusest," rääkis Sikkut.

Valitsusliidu poliitikutega on sama meelt ka Keskerakonna fraktsiooni liige Vladimir Arhipov hoolimata sellest, et reformi tegi just Keskerakonna juhitud valitsus.

"Omal ajal inimesed emotsionaalselt läksid sealt välja ja siis tekkis teine emotsioon, et mida me siis edasi teeme. Ma arvan, et see oleks inimestele hea valik ja võimalus avada see aken jälle ja proovida uuesti," ütles ta.

Isamaa fraktsiooni liige Riina Solman aga on seisukohal, et teise pensionisamba reform oli õige ja inimesed said ise rohkem oma rahaasjade üle otsustama hakata.

"Igasuguseid ideid on, et inimestelt raha ära korjata. Aga tegelikult tuleks võib-olla seda esimest sammast hoopiski suurendada, sest inimesel, kes jäi esimesse sambasse ja teist ei kogunudki, on täna pension isegi suurem kui madalapalgalisel, kes kogus teist sammast," rääkis Solman.

Võimalus teisest pensionisambast raha välja võtta avanes 2021. aastal ning esimesel aastal oli pensionisambast lahkujate arv üle 184 000. Aasta-aastalt on see arv vähenenud.