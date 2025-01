Maksuamet jälgib tänavu täpsemalt investeerimistulu deklareerimist

Maksu- ja tolliameti fookuses on tänavu väärtpaberi- ja investeerimistehingutest saadava tulu deklareerimine, sest tehingute ja investeerimiskonto kasutajate arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud.

Mulluste tulude deklareerimise aeg on 15. veebruarist aprilli lõpuni. Tagastama hakatakse enammakstud tulumaksu nendele, kes deklaratsiooni esitavad elektrooniliselt, 5. märtsist. Paberil deklareerijatele hakatakse tagasimakseid tegema 18. märtsist. Tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast.

Tagastuste lõpptähtaeg on 1. oktoober. Sama tähtaeg on tulumaksu juurde tasumiseks.

1. jaanuarist kerkis küll tulumaks 20 protsendilt 22-le, kuid see mulluseid tulusid ei puuduta. Üldine maksuvaba tulu on kuni 7848 eurot aastas, kuid see sõltub maksumaksja sissetuleku suurusest. Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu null eurot. Vanaduspensioni eas inimestele on maksuvaba tulu 9312 eurot aastas ja see ei sõltu sissetuleku suurusest.

Võrreldes varasemate aastatega ei saa tuludest maha arvata eluasemelaenu intresse, laste maksuvaba tulu ega täiendavat maksuvaba tulu abikaasa või registreeritud elukaaslase eest.

Endiselt saab maha arvata koolituskulusid, kingitusi ja annetusi kuni 1200 euro ulatuses. Koolituskulusid saab maha arvamiseks üle kanda oma abikaasale või registreeritud elukaaslasele ning ka temal on võimalik mahaarvamist kasutada kuni 1200 euro ulatuses.

Pensioni kolmanda samba sissemakseid saab maha arvata maksimaalselt 15 protsenti maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Tuludeklaratsiooni ootab maksuamet esitama inimesi, kes on saanud töötasu või platvormi kaudu teenustasu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud; kasutanud maksuvaba tulu lubatust rohkem; teinud väärtpaberitehinguid või saanud finantsvaralt (sealhulgas krüptovaralt) tulu; kasutanud investeerimiskontot; saanud töötasu või muud tulu välisriigis (näiteks intress, dividend); müünud kinnisvara või saanud üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud; müünud metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust; tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Samuti peavad tuludeklaratsiooni esitama kõik, kes on tasunud koolituskulusid ja teinud pensioni kolmanda samba sissemakseid või kasutanud maksuvaba

tulu lubatust vähem ning kel on seetõttu õigus tulumaksutagastusele.

Fookus on tänavu väärtpaberi- ja investeerimistulul

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas ütles, et tänavu on fookuses investeerimiskonto omanikud, sest selle kasutajate arv on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud. Investeerimiskontodele sissemakstud summa on praeguseks ületanud juba miljardi euro piiri.

"See on kasvanud ja tuleviku vaates maksulaekumist võiks järjest rohkem tulema hakata," lausus Laas.

Väärtpaberitulude deklareerimisel on Nasdaq Balti börsil tehtud tehingud eeltäidetud. Oluline on lisada väärtpaberite soetamismaksumus, müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ning ka muud tehingud, mis on väärtpaberitega tehtud.

Kui tehingud on tehtud investeerimiskonto kaudu, siis on oluline eeltäidetud read kustutada; investeerimiskonto deklareerimisel on võimalik saata enne internetipangast aruanne. Nii toimides on investeerimiskonto andmed tuludeklaratsioonile eeltäidetud.

Investeerimiskonto kasutamisel tuleb see deklareerida igal aastal ka alaealiste laste puhul. e-MTA-s saab alaealise lapse (k.a 18-aastase) tuludeklaratsiooni kinnitada lapsevanem.

Samuti tuleb üldjuhul, mõne erandiga, deklareerida niinimetatud platvormitulu ehk erinevatel internetiplatvormidel teenitu.

Kinnisvaratulude deklareerimisel on osaliselt andmed eeltäidetud. Oluline on lisada kinnisvara soetamismaksumus, müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ning ka muud tehingud, mis on kinnisvaraga tehtud, sealhulgas üüritulu.

Üüritulu on samuti kasvutrendis, märkis Laas. Näiteks 2023. aastal oli see Eestis 73 miljonit eurot.

Sõidukiomanikud saavad tuludeklaratsiooni esitada pärast mootorsõidukimaksu maksuteate avamist. Maksuteates saab tutvuda oma maksukohustusega ja soovi korral jätta tuludeklaratsiooni alusel tagastatav tulumaks enda ettemaksukontole mootorsõidukimaksu või ka maamaksu kohustuse katteks.