Tallinna-Pärnu maantee ehitustöödeks vajalike kruntide omandamine takerdus

Ligi 20 kilomeetri pikkuse Libatse-Nurme lõigu ehitamiseks neljarealiseks on riigil vaja transpordiameti kaudu omandada 16 krunti, mis kuuluvad metsandusettevõttele.

Maaomanik avaldas soovi vahetada temale kuuluvad maad sama väärtusega riigiomandis maade vastu. Omanik põhjendas, et ettevõttele on olulisem maa ressurss, kui rahaline kompensatsioon ning et riigiomandis maaüksused asuvad vahetus läheduses või piirkonnas. Samuti säästaks maade vahetamine ettevõtet asjaajamisest leida asendus kaotatud ressursile.

Transpordiamet saatis maaomanikule 2023. aasta lõpus menetluse algatamise kohta teade. Kruntide võõrandamiseks tegi transpordiamet 2024. aasta juulis pakkumise.

Ettevõtte poolt valitud maade vahetamiseks ei saanud transpordiamet aga riigilt luba.

"Antud juhtumis selgus, et eraomaniku poolt tehtud ettepanekud ei sobinud riigile," kommenteeris olukorda transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen. "Riik vajas neid konkreetseid soovitud tükke seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks. Menetleja vastas maaomanikule põhjendustega. Seejärel tegi maaomanik koostöös transpordiametiga uue valiku, kuid ka need ei olnud erinevatel põhjustel vahetuseks sobilikud."

Transpordiamet rõhutas, et tegemist ei ole vaidlusega, vaid kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel eraomandist maa riigile võõrandamise ühe võimaliku menetlusviisiga

Ka maaomanik kinnitas, et etteheiteid tal transpordiametile ei ole. Maaomanik on nõus ka sellega, kui riik temalt maad ära ostab, kuigi eelistab maade vahetust.

Transpordiamet plaanib omanikule pakkuda uusi maid, kuid on ka variant, et maksab maaomanikule lõpuks kruntide eest kompensatsiooni.

Ameti sõnul ei tohiks maade omandamise takerdumine plaanitavate ehitustööde algust mõjutada.

"Üldiselt alustatakse maade omandamise menetlust paar aastat enne ehituse algust, et oleks aega pikkadeks menetlusteks," ütles Seppel-Hüvonen. "Ehituse algus võib lükkuda edasi juhul, kui peaksid tekkima pikad kohtuvaidlused. Konkreetsel juhul loodame siiski leida parima lahenduse, et Tallinna–Pärnu maantee ehitust õigeaegselt alustada. Hetkel ei ole viimasest ajast välja tuua ühtegi projekti, kus ehitusprotsess oleks edasi lükatud, kuna ei ole saadud omanikuga kokkuleppele."