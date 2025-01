Transpordiamet ei kavatse liiklusohtlikku Osula ristmikku teist korda ümber ehitada

Kaks aastat tagasi renoveeritud ristmik Tartu ja Võru vahelisel maanteelõigul ei muutnud liiklust ohutumaks – viimasel ajal on seal toimunud mitu liiklusõnnetust. Uut Osula ristmikku enam ümber ehitama ei hakata, transpordiamet loodab, et olukorda aitab parandada kiirusepiirang.

Kui Võrumaa suurima liikluskoormusega maanteel - Võru linnast 10 kilomeetri kaugusel Tartu suunal oleval Osula ristmikul rajati parempöörde tegemiseks eraldi sõidurada, siis võis arvata, et liiklemine nelja tee ristumisel on muutunud ohutumaks, kuid nii see pole läinud. Viimane õnnetus juhtus ristmikul alanud aasta alguses.

"Ristmiku piirkonnas on olnud viimase kahe aasta jooksul kolm-neli õnnetust, mis on toimunud ristmiku peal. Meie enda hinnangul on neid hästi palju toimunud liiklejate kärsitusest ja kiirustamisest ja liiklejad ei veendu oma pöörde ohutuses, et näeks ära, kas pööre on ohutu, sest nähtavus on ristmikul iseenesest hea," lausus transpordiameti lõuna osakonna juhataja Janar Taal.

Taolistel nelja tee ristmikel on kõige ohtlikum manööver vasakpööre, eriti siis, kui seda alustatakse mõne suurema sõiduki taga, mis võib varjata vastutuleva sõiduki.

"Seal on õnnetusi ka varem toimunud. Aga raskeid ja väga raskeid liiklusõnnetusi peale seda kordategemist olnud ei ole. Küll peab seal ikkagi olema tähelepanelik, kuna liikluskorraldus on muutunud. Kui on pikad sirged, pikk sirge tee, pikk maantee ja järsku tuleb selline ristmik, kus on vaja kiirust maha võtta, kus hakatakse tegema vasakpöördeid, seal tuleb olla tähelepanelik," lausus PPA kagu patrullitalituse juht Madis Soekarusk.

Transpordiamet ei pea vajalikuks ristmiku ümberehitamist, ainukese võimalusena õnnetuste vähendamiseks nähakse ristmikul alandada piirkiirust.