Eestlased saatsid Ukrainasse sauna

Koostöös Eesti saatkonnaga Ukrainas otsustati saun anda 15. suurtükiväeluure brigaadile.

Sauna ja saateautode valmimist toetas üle tuhande inimese ja mitu ettevõtet. Abisaatjate sõnul aitavad saunad sõduritel paremini taastuda ja hoida meeskonnavaimu.

Esmaspäeval jõuab saun Kiievisse, kus see antakse üle võitlejatele.

"Saunakompleks koosneb saunast, duširuumist ja pesumajast," ütles MTÜ Saunad Ukrainasse juhatuse liige Siim Nellis.

"Pesumajas on tehnilised pesumasinad, kuivatid, ka vesi, generaator, mis kõike seda toidab, kaasaarvatud ka soojavee tootmist. Lisaks läheb kaasa kaks saateautot, mis on Peipsiääre rahva poolt välja pandud ja kokku me lähme välja viie masinaga," sõnas Nellis.

Saun läheb üksusele kutsungiga "Must mets". "Kokku on nad ära aurustanud suurusjärk poole miljardi eest vastase tehnikat," lisas Nellis.