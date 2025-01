Ida-Virumaal vallutati maratonmatkal tuhamägesid

Seiklushuvilised inimesed said kaardi abil otsida Ida-Virumaal asuvaid tehismägesid. Neid tuntakse rohkem tuhamägedena, kuid tegelikult on enamik kõrgendikest aherainemäed, mille otsa oli pühapäeval tuldud turnima üle Eesti.

"Iga päev päris mägedesse minna ei saa. Aga talvematkale iga päev heade sõpradega minna saab. Ja kui pakutakse võimalusi tulla mägesid vallutama, siis tartlased on alati kohal," ütles tuhamägede maratonmatkaja Kunnar Karu.

Ida-Virumaa aherainemägedesse on enam kui sada aastat ladestatud koos põlevkiviga maa peale toodud kivimeid, mida kaua peeti väheväärtuslikuks. Teaduse ja ringmajanduse arenedes on aherainemäed muutunud ettevõtjatele aina ahvatlevamaks.

"Me oleme seda mitu aastat kuulnud, et hakatakse neid ümber töötama. Alustatakse just vanadest mägedest, kust saab energiat kätte. Aga see on ka hea turundusargument: "Tulge, nii kaua kui veel on!" Ja täpselt nii kaua me teemegi," lausus üks tuhamägede maratonmatka korraldajaid Ingrid Kuligina.

"Mulle, kes ma olen kohalik, ei ole siin midagi uut, aga neile, kes on tulnud kaugemalt, on see kindlasti väga põnev seiklus. Ning nii kaua kui neid mägesid on, tasub tulla ja matkata," ütles maratonmatkal osaleja Daisy Kroon.

Korraldajad hoiatasid osalejaid terrikoonikutes olevate lahtiste kivide eest, aga matkajad leidsid ohukohti hoopis mujalt.

"Need mäed on siin kõige ohutumad asjad. Kohtla-Järve vahel on liiva ja soolaga palju kitsam kui siin mägedes. Linnatänavatel, seal pead ikka väga ette vaatama, muidu on keskhaiglasse minek," lausus Kunnar Karu.

Kokku osales tuhamägede maratonil üle saja matkaja.