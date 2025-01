Jahimeeste hinnangul leidis Pärnusse eksinud karu talveune jätkamiseks uue koha

Pühapäeva varahommikul andis üks taksojuht politseipatrullile teada, et nägi Pärnu kesklinnas jõe ääres liikumas karu. Politsei kontrollis nii jahisadama kui ka Vallikääru piirkonda, kuid looma ei leidnud.

Tund enne politseile saabunud teadet jäi karu Pärnu jahtklubi turvakaamera salvestisele. Tema täpset teekonda võib siiski vaid oletada.

"Suure tõenäosusega, vaadates neid infokillukesi ja kokku pannes seda mosaiiki, siis pigem tuli ta ikkagi Audru jõe poolt. Siis ta siit ilmselt päterdas üle Vallikääru väikese jalgsilla, läks siis edasi kesklinna poole, tuli sealt jälle ühel hetkel tagasi ja siis põrutas edasi muuli poole. Niisugune see tundub olema," kirjeldas Eesti Jahimeeste Seltsi esindaja Urmas Salmu.

Salmu arvab, et looma talveuni sai häiritud ja linna poole võis teda juhtida mõni rannikult leitud toidupala. Linnakeskkonnast tahab Salmu sõnul segaduses loom eelkõige välja pääseda. Ta oletab, et loom otsis endale uue talevune koha.

"Inimestel, ma arvan, ei maksa teda nii-öelda lustist otsima minna. Ja selleks, et äkki karuga sõprust sobitama minna kusagile – noh, ei, ma ei usu seda päris kindlasti, ta on ammu siit läinud," ütles Salmu.

Kuigi ametitele rohkem teateid karust tulnud pole, kontrollis keskkonnaamet teisipäeval Pärnu randa.

"Täna hommikul anti meile Pärnu linnavalitsusest teada, et rannahooldajad on rannas karu jälgi näinud ja nad palusid, kas meil on võimalus drooniga see piirkond üle vaadata," rääkis keskkonnaameti Pärnu büroo juht Toomas Õmblus.

Õmbluse sõnul ei tea ta, et Pärnus oleks varem karu linna sattunud.

Kui keegi linnas karu märkab, tuleb kohe teada anda riiginfotelefonile 1247.

"Kindlasti tuleb rahulikuks jääda, kindlasti mitte hakata teda taga ajama, videot tegema või tema eest ära jooksma," ütles Õmblus.

Osa pärnakaid polnud linnas ekselnud karust kuulnudki. Kes aga asjaga kursis olid, reageerisid erinevalt.

"Iseenesest ju päris äge. Sellist asja igapäevaselt ei näe ju, eriti veel suuremas linnas kuskil. Mõnes maakohas võid veel neid näha," rääkis Martin.

"Mida ma arvata oskan? Väga halb, et nad linna tulevad niimoodi. Peaks metsas olema kuskil," ütles Andrus.

"Minu meelest on see väga põnev, Eestile kui turismisihtkohale äge maamärk. Me just käisime USA-s rahvusparkides ja seal on igal pool ju karuhirm. Seda turundatakse väga hästi," rääkis Ave.