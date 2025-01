CIA: COVID-19 lekitati tõenäolisemalt laborist

USA Luure Keskagentuur (CIA) muutis oma ametlikku seisukohta COVID-19 päritolu kohta, öeldes laupäeval, et viirus lekkis või lekitati märksa tõenäolisemalt mõnest Hiina laborist, kui et see kandus edasi loomade kaudu.

Värske hinnang avaldati pärast seda, kui neljapäeval kinnitati ametisse uus CIA direktor John Ratcliffe.

Ratcliffe, kes oli riikliku luure direktor 2020-2021 Donald Trumpi esimesel ametiajal, ütles reedel avaldatud usutluses, et tema esimese tööpäeva prioriteet on anda hinnang COVID-19 päritolu kohta. Ratcliffe, kes usub, et COVID-19 lekkis Wuhani viroloogiainstituudist, rääkis sellest parempoolsele väljaandele Breitbart.

Laupäeval teatas CIA, et olemasolevate andmete põhjal tundub uuringutega seotud COVID-19 pandeemia päritolu märksa tõenäolisem kui selle looduslik algupära. Agentuur ei ole seni välja toonud, kas COVID-19 pääses laborist välja eksimuse tõttu või liikus see edasi loomade kaudu.

Esindaja lisas, et CIA jätkab hinnangu kujundamist nii uurimistööga seotud kui loodusliku päritolu stsenaariumi puhul ning et mõlemad versioonid on usutavad.

USA ametnik ütles AFP-le, et muutus tugines varasema teabe uuele analüüsile, mille tellis CIA eelmine peadirektor William Burns ning see viidi lõpule enne Ratcliffe'i ametisse asumist.

Mõned USA ametkonnad nagu näiteks Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja energiaministeerium toetavad laborilekke teooriat, kuigi erineva veendumusastmega. Samas kaldub enamik luurekogukondi toetama viiruse loomulikku päritolu.