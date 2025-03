Saksa välisluure peab tõenäoliseks Covidi lekkimist laborist

Väljaannete Die Zeit ja Süddeutsche Zeitung ühisaruande kohaselt oli BND-l viiteid selle kohta, et instituut viis läbi funktsionaalsuse suurendamise katseid, mille käigus viiruseid muudeti nii, et need muutuksid teaduse eesmärgil inimestele paremini ülekantavaks. Samuti oli viiteid sellele, et laboris oli toimunud arvukalt ohutuseeskirjade rikkumisi, teatasid lehed.

Luureagentuuri hinnang põhines täpsustamata operatsioonil koodnimega "Saaremaa" ja ka avalikult kättesaadavatel andmetel. Selle tellis tollase Saksamaa kantsleri Angela Merkeli büroo, kuid seda ei avaldatud kunagi, öeldakse raportis.

BND keeldus kommentaaridest. Kui kolmapäeval toimunud pressikonverentsil küsiti aruande kohta ka lahkuvalt kantslerilt Olaf Scholzilt, keeldus ka tema seda kommenteerimast.

Lehed teatasid, et hinnangut jagati siiski 2024. aasta sügisel USA Luure Keskagentuuriga (CIA).

CIA pressiesindaja ütles jaanuaris, et nende hinnangul on Covid-19 pandeemia tõenäolisemalt tekkinud laborist kui loodusest.

CIA ütles siis, et tal on oma hinnangu suhtes vähe usaldust ja et mõlemad stsenaariumid – laboratoorse päritolu ja looduslik päritolu – on endiselt usutavad.

Hiina valitsus on öelnud, et toetab ja on osalenud uuringus Covid-19 päritolu kindlakstegemiseks ning on süüdistanud Washingtoni teema politiseerimises, eriti USA luureagentuuride jõupingutuste tõttu uurida.

Pekingi kinnitusel ei ole väited, et pandeemia põhjustas tõenäoliselt labori leke, usaldusväärsed.

Hiina välisministeerium teatas veebruaris, et Wuhani Viroloogia Instituut ei viinud kordagi koroonaviiruste kohta läbi funktsionaalsuse suurendamise uuringuid ning et ta ei osalenud Covid-19 viiruse tekkes ega lekkimises.