Kaablikahjustamises kahtlustatav Vezhen kuulub Hiina riigile

Vezhen sõidab Malta lipu all ja on Maltal registreeritud, laev on ehitatud 2022. aastal. Laeva opereerib Bulgaaria laevandusettevõte Navigation Maritime Bulgare ehk Navibulgar ning selle juht on tunnistanud, et Vezheni ankur võis tabada pühapäeval vigastada saanud sidekaablit.

Bulgaaria üks suurimaid laevandusfirmasid Navibulgar tegeleb aluse igapäevase opereerimisega. Navibulgar kuulus varem Bulgaaria riigile, kuid 2008. aastal ettevõte erastati. Riik müüs toona oma enamusosaluse investorite konsortsiumile.

Nüüdseks on firma 70-protsendiline enamusosalus läinud vendade Domušjevite kätte, kes kuulusid ka erastamisega seotud konsortsiumi. Need vennad on Bulgaaria ühed rikkamad mehed ning nendest said esimesed riigi dollarimiljardärid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Vezhen siiski ei kuulu Navibulgarile. Equasise andmebaasi põhjal on laeva omanik hoopis Hai Kuo Shipping 2015B. See firma registreeriti Hongkongi äriregistris 2022. aasta suvel, selle firma taga on aga Hiina riigile kuuluva suurpanga ICBC liisinguüksus.

ICBC Leasing on üks maailma suurimaid liisingufirmasid. Firma tegutseb nii lennunduses kui ka laevanduses. Firmale kuulub suur hulk laevu, mida ettevõte rendib siis laevafirmadele.

Vezhen ise ületas uudiskünnise eelmise nädala lõpus ning laeva kahtlustatakse nüüd Läti ja Rootsi vahelise sidekaabli lõhkumises. Meedia teatas, et Rootsi võimuesindajad läksid laeva pardale.