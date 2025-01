Aasta spordisõbralikem õpetaja: laps peab tunnist lahkuma positiivse tundega

Eesti eelmise aasta kõige spordisõbralikumaks õpetajaks valitud Kohtla-Nõmme kooli õpetaja Piret Niglase põhimõte on, et laps peab liikumisõpetuse tunnist lahkuma positiivsete emotsioonidega.

Eesti spordisõbralikem õpetaja Piret Niglas on töötanud Kohtla-Nõmme koolis üle 20 aasta. Lastele õpetaja Piret meeldib.

"Mulle meeldib kõige rohkem õpetaja Piretiga mängida mänge – ta teeb lõbusaid mänge. Näiteks rahvastepall," rääkis Devyn.

"Tore on tulla tundi, kui õpetaja on tegus ja aktiivne," sõnas Deliise.

"(Õpetaja Piret on) väga hea, sportlik, tore, lõbus ja viisakas," kirjeldas Rosanna.

Hiljuti muutus kehaline kasvatus õppekavas liikumisõpetuseks. Piret Niglase jaoks on see aja märk.

"Nähes, kuidas hoovisport on sisuliselt kadunud ja elementaarsed oskused kooli tulles lastel puuduvad, siis see ongi muutunud liikumisõpetuseks. Kõigest sellest, mida kunagi lapsevanem aitas enne kooli lapsel selgeks saada, on palju kandunud üle koolile," selgitas Niglas.

Piret Niglasele on oluline, et õpilasele jääks tunnist hea mälestus.

"Iga tunni lõpus, kui vähegi võimalik, annan mingi positiivse emotsiooni. Reeglina on see mingi mäng, mida nad ise tahavad mängida. Ja kui ta läheb selle tundega ära, siis ta tuleb ka järgmisse tundi selle mäluga, et viimane tund lõppes ju hästi," rääkis õpetaja.

Eesti kõige spordisõbralikumat õpetajat valib Eesti Koolispordi Liit.