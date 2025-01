Bulgaaria meresõiduamet: ankru merepõhja kukkumine Läänemerel oli õnnetus

Vezhen sõidab Malta lipu all ja on Maltal registreeritud, laev on ehitatud 2022. aastal. Laeva opereerib Bulgaaria laevandusettevõte Navigation Maritime Bulgare ehk Navibulgar ning selle juht on tunnistanud, et Vezheni ankur võis tabada vigastada saanud sidekaablit.

Bulgaaria meresõiduameti uurimisest ilmneb aga et ankur kukkus õnnetuse läbi.

"Siin te näete, kuidas laine lööb üles tekile, mille põhjal saate aru, et pime aeg ei võimaldanud meeskonnaliikmeil välja minna ja täpselt kontrollida, mis laeva vööris toimub," rääkis Bulgaaria Meresõiduameti tegevdirektor Aleksander Kaltšev.

Läti saatis Rootsi valitsuse loal sündmuspaigale tuukrid täiendavaid tõendeid otsima. Läti mereväe hinnangul ei saa viimasel ajal sagedased kaablilõhkumised olla juhuslikud.

Läti mereväe ülema Maris Polencsi sõnul ei ole tõenäoline, et meeskond ei pane ankru kukkumist tähele.

"Võib olla minevikus on mõni ankur lahti pääsenud, kuid mitte nii tihti ja nii väikesel merealal. See ei ole tõenäoline, samuti pole võimalik seda mitte tähele panna, sest kui ankur kukub, läbistab kogu laeva värin," sõnas Polencs.