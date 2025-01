Rootsis lasti maha koraani põletanud mees

Momika tapeti kolmapäeva õhtul Stockholmis Södertäljes asuvas korteris, teatasid prokurörid. Rootsi meedia teatel juhtus see siis, kui ta tegi Tiktokis otseülekannet.

Politsei vahistas juhtunuga seoses viis inimest.

"Politsei pidas öösel kinni viis inimest. Prokurörid võtsid nad vahi alla," märkisid Rootsi korrakaitsjad avalduses.

Iraagist pärit Momika süütas 2023. aastal Stockholmis asuva mošee juures koraani koopia, pärast mida puhkesid moslemiriikides rahutused. Protestijad ründasid Bagdadis Rootsi saatkonda ja panid selle põlema.

Stockholmi kohus oleks pidanud neljapäeval otsustama, kas protestiaktsioonidel koraane põletanud kristlane Momika on süüdi etnilise vaenu õhutamises.

Iraagis oli Momika teadaolevalt seotud Iraani-meelse sissirühmitusega.

Momika tapmise taga võis olla mõni välisriik, ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson neljapäeval.

"Võin garanteerida, et julgeolekuteenistused tegelevad sellega süvitsi, sest ilmselgelt on oht, et siin on seos mõne võõrvõimuga," ütles Kristersson ajakirjanikele.