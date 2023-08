Taani valmistab ette pühakirjade põletamise keelustamist

Iga natukese aja tagant korduv koraanipõletamine on Rootsile kaela tõmmanud juba hulga häda, näiteks NATO-sse pääsemise pideva venimise Türgi jätkuva vastuseisu tõttu, aga ka vandaalitsemise Rootsi saatkondade kallal Lähis-Ida riikides.

Ka Salwan Momikat on palutud, et ta koraani enam ei põletaks, kuid islamile radikaalselt selja pööranud endine moslem teeb seda järjekindlalt. Reedel aitas teda ka sõber Salwan Najem.

Rootsi valitsus on mõista andnud, et olukorrast välja tulemiseks kavatsetakse koraani ja muudegi pühakirjade rüvetamine keelata ning sellises keelus ei nähta vastuolu sõnavabadusega.

Naaberriik Taani, kus samuti koraanipõletamisega hädas oldud, astus reedel aga sammukese kaugemale.

"Väljendusvabadus on Taani demokraatia nurgakivi. Seepärast soovib valitsus piiratud ja sihitud seaduslikku sekkumist. Valitsus paneb ette eelnõu keelata selliste esemete sündmatu käitlemine, millel on usulise kogukonna jaoks olemuslik usuline tähendus. Sellega muutub karistatavaks näiteks koraani, piibli ja toora avalik põletamine," lausus Taani justiitsminister Peter Hummelgaard.

Justiitsministri sõnul on seletamatagi mõistetav, et paljudele inimestele üliolulise teksti põletamine pole ühiskonnas hädatarvilik väljendusvabaduse vorm.

"Kui isikud demonstratiivselt välja astuvad ja üle päeva koraani põletavad, nagu me seda hiljuti näinud oleme, on see põhimõtteline mõnitamine ja vastik tegevus. See kahjustab Taanit ja Taani huve ja seab ohtu taanlaste julgeoleku nii võõrsil kui ka kodus," ütles Hummelgaard.

Millal Taani parlament uue seaduse üle hääletama hakkab, pole veel teada.