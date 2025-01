Inimesed ostavad desünkroniseerimise eel rohkem generaatoreid

Järgmisel nädalal eralduvad Balti riigid Venemaa elektrisüsteemist ja ühenduvad Mandri-Euroopa süsteemiga. Elering ütleb, et selleks on kaua valmistutud ja lahtiühendamist elektritarbija ei märka. Samas on põhjust elektrikatkestusteks valmistuda pikemas ajavaates. Inimesed ostavad generaatoreid ja matkatarbeid oluliselt rohkem kui tavaliselt.

Peetrikülas asuv ettevõtja näitab generaatorit, mis võiks ära toita ühe piimafarmi lüpsimasina. Ettevõte paigaldab generaatoreid ka haiglatele, Elering on samuti nende koostööpartner. Generaatorite järele on nõudlus kasvanud viis korda, ütleb edasimüüja.

"Meie jaoks 90 protsenti (klientidest) on ettevõtted. Erakliendid pigem nii palju sellepärast ei muretse, küll aga on meil väga palju kliente, kes tegelevad põllumajandusega. Sinna läheb ka väga palju generaatoreid," lausus Baltic Industrial tegevjuht Kristo Raadik.

Ka matkavarustus on mõeldud oludesse, kui puudub elekter ja puhastatud joogivesi. Matkatarvete poest ostavad kliendid gaasiballoone ja -pliite ning küttekehi, aga ka päikesepatareisid, filtreid vee puhastamiseks ja veemahuteid, kuivtoidupakke. Põnev vidin on kriisiabiraadio, millel on valgusti, akupank ja lõpuks vänt. Maainimesed on konkreetsemad oma soovide väljendamisel.

"Maainimesed ütlevadki kohe, et nad on maalt. Ja tahaks midagi varuda vanaemale või vanavanematele. Linnainimesed nii palju ei võimenda üle, aga ikkagi on ostnud kõik juba," ütles Matkasport Rocca al Mare juhataja Jana Põldver.

Elering ütleb, et Vene elektrisüsteemist lahtiühendamine peaks mööduma, ilma et elektri tarbimises seda tunda oleks. Selleks on kaua ette valmistatud. Avariisid täiesti välistada ei saa.

"Muidugi me peame energeetikaettevõtetena, riigina, kodanikena olema valmis erinevateks olukordadeks, kriisideks. Aga mitte sünkroniseerimise pärast, vaid igal teisel päeval ka – tänasel päeval ja pool aastat pärast sünkroniseerimist ka. Sünkroniseerimist ekstra ei tasu karta," ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Hübriidrünnakute tõenäosust Elering hinnata ei oska, kuid suuremate probleemide põhjustamiseks peaks kombineerima vastutegevust nii maismaal, merel kui ka küberruumis.