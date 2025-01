Poola asub ehitama väga suurt meretuuleparki

"Täna avame sümboolselt suurinvesteeringu väärtusega 30 miljardit zlotti ja võimsusega 1,5 GW. See ületab kõik varasemad tuuleelektrijaamad ja arusaamad nende kohta. Me räägime maailma suurimatest turbiinidest ja Poola energeetika tulevikust, sest see tohutu investeering on ainult osa Poola hiiglaslikust energiakavast," vahendas Poola raadio veebiportaal peaminister Tuski sõnu.

Tema sõnul plaanib Poola 2040. aastaks installeerida 18 GW mahus tuuleenergiat, mis oleks samaväärne nelja tuumajaama võimsusega.

Poola peaminister lisas, et kuna tuulepark rajatakse rannikust umbes 40 kilomeetri kaugusele, ei hakka see kedagi häirima. Ta kinnitas, et investorid on hoolitsenud selle eest, et keskkond ja piirkonna turismiobjektid massiivse projekti tõttu kannatada ei saaks.

Meretuulepargi Baltica 2 ehitavad Poola energiakontsern (PGE) ja Taani ettevõte Ørsted, mille enamusaktsionär on Taani riik. Tuulepark hõlmab umbes 190 ruutkilomeetri suurust ala, mis asub Poola ranniku lähedal Ustka ja Choczewo vahel, Gdanskist loodes, ning koosneb 107 turbiinist, millest igaühe võimsus on 14 MW.

Projekti väärtus on ligikaudu 30 miljardit Poola zlotti (7,14 miljardit eurot), Poola osalus PGE kaudu on selles ligikaudu 15 miljardit zlotti (3,57 miljardit eurot). Ligikaudu 6 miljardit zlotti (1,43 miljardit eurot) pärineb Euroopa Liidu taastekavast.

Tuulepark alustab tööd eeldatavasti 2027. aastal ning peaks sealt edasi kolme aasta pärast oma toodanguga katma 20 protsenti Poola elektritarbimisest.

Poola tuuleenergia assotsiatsiooni juhi Janusz Gajowiecki sõnul on Baltica 2 oluline samm riigi energiaturu muutmisel. Ta märkis ka, et Läänemerest saab nii Poolas kui ka Euroopas taastuvenergia arendamise võtmeplatvorm.

"Esimesed kilovatt-tunnid avamere tuuleparkidest lähevad võrku järgmisel aastal," lubas Gajowiecki.

Eesti rannikule eri ettevõtete plaanitavate meretuuleparkide võimsus jääb valdavalt alla 1000 MW (1 GW), kuid on ka Poola pargiga samas suurusjärgus või isegi suurema võimsusega parke, kuid ühtki neist ei ole veel ehitama asutud.