Riik ja linn võistlevad Tallinnas õpetajate pärast

Tallinna hariduselu eest vastutav abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles, et linna ja riigigümnaasiumite koostöö on tegelikult väga hea.

"Oleme kursis, et paralleelselt värbavad nii meie partnerid ja sõbrad riigigümnaasiumites kui ka meie munitsipaalkoolid. Meie suhtumine sellesse on see, et need on meie Tallinna ja Eesti lapsed ja neid on niikuinii tarvis õpetada, olgu riigigümnaasiumis või linnagümnaasiumis," rääkis Jašin.

"Iga inimene, kelle suudame meelitada õpeajaks kas kutse omandamise järel või karjääripöörajana - siis see on igal juhul võit," lisas abilinnapea.

Kui Tallinna riigigümnaasiumid on otsimas 50 uut õpetajat, siis Tallinna linn vajab neid septembriks kordades rohkem - üle 200.

Et neid leida, jätkab Tallinn värbamiskampaaniaga - aga kui mõni õpetaja selle kampaania peale läheb tööle hoopis riigigümnaasiumisse, on linnale samuti sobiv.

"Muidugi peame meie eelkõige mehitama linnakoolide ametikohad. Meil on tulemas kvalifitseeritud õpetajate palgatõus - 100 eurot septembris. Selles kontekstis ma ei muretse. Ma ei tea, kas saame iga viimase kui vajaliku õpetaja leida, aga saame suures pildis nii palju kui vaja, ja seda vaatamata konkurentsile," rääkis Jašin.

Jašini andmetel on palgatingimused linna- ja riigigümnaasiumites erinevad - kui riigikoolil on koolipidaja riik, siis munitsipaalkoolide pidajal - kohalikul omavalitsusel - on otsustamise moment suurem.

"Mõned panevad rohkem raha palgafondi või määravad palga alammäära või pakuvad teisi hüvesid õpetajatele, mis puudutab koormust või mingit väärtuspakkumist," sõnas Jašin.

"Ma ei või kinnitada, et linn maksab rohkem palka kui riigigümnaasium, aga võin öelda, et alates 1. septembrist maksame kõigile kutsega õpetajatele koolides 1920 eurot kuus minimaalselt - alla selle ükski neist ei või saada. Lisaks sellele on koolidel ka riiklik ja linnapoolne diferentseerimisfond," rääkis Jašin.

Jašin sõnul püüab Tallinn oma vahenditega luua soodsamaid palgatingimusi, sest ta ei konkureeri õpetajate pärast mitte ainult riigigümnaasiumitega, vaid ka lähivaldadega, kes on juba varasemalt palka tõstnud.

Riigigümnaasium: meie palk on 2000 eurot

Palgaks pakuvad riigigümnaasiumid kvalifitseeritud õpetajale 2000 eurot kuus.

"Mingil määral on võimalik seda suurendada, kui võtta lisakohustusi nagu mentorlus või uurimuste ja praktiliste tööde juhendamine," ütles Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi.

Samal ajal meelitavad ka riigigümnaasiumid võimalikke õpetajaid kõiksugu väärtuspakkumistega, näiteks lubadusega, et saab katsetada uuemaid õpetamisemeetodeid, koolide vormumises kaasa rääkida ja tegeleda ainult gümnaasiuminoortega.

"Ükski Tallinna riigigümnaasium pole tegutsenud üle kahe aasta - uudsust ja värskust on päris palju ja kes soovib saab seal kaasa rääkida," ütles Savi.

"Me arvestame oma koolides, et õpetada enam nii ei saa nagu 40-50 aastat tagasi, sest nii noored, õpetamine kui ka teadus on muutunud. Ootame õpetajaid, kes tahavad õpetada teistmoodi kui seni," rääkis Savi.

Riigigümnaasium pakub tema sõnul õpetamiseks ka haruldast formaati - ainult gümnaasiumi, kus õpetajatel ei tule tegeleda näiteks viiendikega, vaid saab arutleda ja sügavuti õpetada juba vanemaid lapsi - gümnasiste.

"Meil on ka õppimist toetav õppekorraldus - kolm perioodi ja natuke pikemad tunnid - 70 minutit," ütles Savi.

"See annab koolielule rahulikuma tempo ja sügavuti minemise võimaluse," sõnas Savi.

Tallinnas on kolm riigigümnaasiumi, kes asuvad veebruari algul taas õpetajaid värbama. 2023. aastal alustasid nii Tõnismäe, Mustamäe kui ka Pelgulinna riigigümnaasiumides vaid 10. klassid ning koolid on kasvamas järk-järgult.

Selle aasta sügisel saavutavad kolm Tallinna riigikooli täismahu ning seetõttu on tegemist kolmanda ja viimase suure värbamisega, kus liituma kutsutakse eri ainete õpetajaid.