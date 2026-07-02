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Pelgulinna riigigümnaasium saab tuleval aastal suve arvelt pikema jõuluvaheaja

Eesti
Pelgulinna riigigümnaasium
Pelgulinna riigigümnaasium Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui tuleval õppeaastal puhkavad teised koolid jõulukoolivaheajal 16 päeva, siis Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi (PERG) õpilased saavad vabaks 19 päeva. Ka teised koolid saavad kohandada vaheaegu oma äranägemise järgi.

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium pöördus haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poole palvega pikendada oma koolis jõuluvaheaega kolm päeva ning käia suvel selle võrra kauem koolis. 

Direktor Indrek Lillemägi sõnas, et PERG on niivõrd uus kool, et õpetajad vajavad lisaaega koos töötamise harjutamiseks. Seda ei saa täielikult suvesse jätta, sest kooliaasta keskel on vaja teha vahekokkuvõtteid.

"Meie õppekava on suuresti ehitatud ainete lõimumisele, mis vajab aega õpetajate koostööks ja selle ühtlast jaotumist kooliaasta peale," nentis Lillemägi. 

Ta lisas, et kuna mitmed lapsevanemad olid pikema jõulukoolivaheaja poolt, tuli muudatus neile rõõmustava uudisena. 

HTM-i alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Ott Oja rääkis, et riiklikult paika pandud vaheaegu määratakse koostöös koolidega. Ta selgitas, et riik kehtestab vaheaegu, et koolid töötaks enam-vähem samas rütmis. See ei tähenda, et koolid peaks neid kuupäevi järgima.

"Kui koolijuht teeb koolipidajale ehk kohalikule omavalitsusele või HTM-ile ettepaneku pidada vaheaegu teistel aegadel, on see vabadus olemas," ütles Oja.

Täidetud peavad olema vaid kindlad nõuded, nagu 175 õppepäeva aastas ja minimaalne arv järjestikusi vaheajapäevi. Kui see on korras, saavad koolid oma äranägemise järgi majandada.

Oja sõnas, et kui kool soovib teha ikkagi kolmenädalase jõulukoolivaheaja, on see igal juhul lubatud.

Järgmise õppeaasta alguseks tuleb ministeeriumilt määrus, mis sätestab vaheajad õppeaastaks 2027/2028 ja järgnevaks kaheks õppeaastaks pärast seda. Kuna Oja sõnul koolid üldiselt toetavad kahenädalast jõulukoolivaheaega, jääb see ilmselt ka püsima.

Koolidele jääb siiski alles võimalus teha koolipidajaga kokkulepe, et saaks vaheaegu teistmoodi korraldada ja Oja sõnul on see vägagi tervitatav.

Kuigi paljudes Euroopa riikides kestab jõulukoolivaheaeg 6. jaanuarini, oleks Oja sõnul keeruline seda Eestis toimima panna. 

"Meil on väga selgelt paigas, et kõik tahavad jaanipäevaks puhkusele minna, aga kui õppeaasta lõpu tegevused jäävad suures mahus jaanipäeva järgsesse aega, oleks eestlased ilmselt veel pahasemad," ütles ta.

Seetõttu jääbki korraldus nii, et kes tahab pikemalt talve nautida, see naudib, aga siis tuleb loovutada suve.

Eelmisel aastal otsustas HTM loobuda varem plaanitud muudatusest pikendada jõulukoolivaheaega nädala võrra ning lühendada selle arvelt suvevaheaega. HTM teatas ka toona, et põhjuseks oli koolidelt saadud tagasiside, et kolmenädalane jõuluvaheaeg oleks liiga pikk, arvestades, et põhikooli lõpueksamid toodi ettepoole ja toimuvad nüüd juba aprillis.

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