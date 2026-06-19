Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

Haridusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel oma tänukõne osaliselt vene keeles. See mõjus täielikult eestikeelse kooli õpetajatele keset haridusreformi hämmastavalt.

Kohta-Järve gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Liisi Laanemets rääkis ERR-ile, et kooli lõpuaktusel pidas Kallas osa oma kõnest ka vene keeles.

Nimelt tänas Ida-Virumaalt pärit Kallas peale eestikeelset kõne kooli lapsevanemaid ka vene keeles.

"Kuna see kõik oli nii šokeeriv, siis kõne ise nii täpselt enam meeles polegi,"ütles Laanemets.

"Meil on puhtalt eestikeelne kool, see pole üleminekukool, miks peab minister kõne vene keeles?" ütles ta ERR-ile ning lisas, et kooliperele on vanemate tänamine vene keeles hämmastav ja tekitas küsimuse, millise sõnumi selline tegutsemine saadab.

Laanemets ütles lisaks, et venekeelse kõne pidas aktusel ka Kohta-Järve linnapea Max Kaur (Keskerakond), kuid et see oli olnud oodatav ning seega sellist üllatust ei pakkunud.

Kohtla-Järve gümnaasium on riigigümnaasium, mis asutati haridus- ja teadusministri käskkirjaga 2018. aastal.

Hetkel toimub Eesti haridussüsteemis üleminek eesti keelele, mis on just Ida-Virumaal tekitanud probleeme.

Näiteks veebruaris sõnas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (IVKHK) direktor Hendrik Agur, et kooli õpilaste Eesti keele puuduliku taseme tõttu peatati kutseõpe ning keskenduti vaid keele õppimisele.

Seejärel ei ilmunud ligi viiendik kooli õpilastest ei ilmunud aga keelekursustele lihtsalt kohale. Hiljem siiski probleem lahendati.

ERR-il ei õnnestunud reede hommikul Kristina Kallaselt kommentaari saada, lisame selle esimesel võimalusel.