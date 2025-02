Tallinna Pinna teeninduse sulgemine annab PPA-le 700 000 eest kokkuhoidu

PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas ütles, et teeninduse sulgemise peamine põhjus on kokkuhoiuvajadus. "PPA peab ka tänavu püsikulusid kokku hoidma. Inimeste iseteenindusse suunamine ja teeninduste koormuse vähendamine on üks viis, kuidas turvatunnet oluliselt riivamata PPA tööd ümber korraldada," rääkis ta.

PPA pressiesindaja Martin Raid täpsustas ERR-ile, et Pinna teeninduse sulgemine annab PPA-le kokkuhoidu 700 000 eurot aastas.

Pinna teeninduse sulgemise järel jäävad Pinna tänava politseijaoskonna ruumidesse alles digikioskid, kus inimestel on võimalik teha dokumendifoto, anda sõrmejäljed ja allkirjanäidis. Seejärel saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses enda nutiseadmes, arvutis või kohapeal asuvas kliendiarvutis. Dokumendi kättesaamiseks on taotlejal võimalik valida endale sobivaim Selver.

Kristi Hallase sõnul on Pinna teeninduse sulgemiseks loonud eelduse inimeste suurem harjumus kasutada dokumentide taotlemiseks iseteenindust. "Täna taotleb enamik Harjumaa inimesi enda dokumendid iseteeninduses ja see on dokumenditaotlejate seas järjest populaarsem valik," lisas PPA peadirektori asetäitja.

"Selle aasta algusest on Selverist dokumendi kättesaamine soodsam kui PPA teenindussaalis. Näeme, et see võimalus on hästi vastu võetud ning järjest rohkem inimesi tellib dokumendi pigem kodulähedasse Selverisse kui teenindussaali. Lisaks rahalisele kokkuhoiule räägib Selveri kasuks ka kaupluste pikem lahtiolekuaeg – seda nii õhtusel ajal kui nädalavahetustel," selgitas Hallas.

Pressiesindaja Martin Raidi sõnul on Eesti kodanikest kõige aktiivsemad iseteeninduse kasutajad ja dokumentide Selverisse tellijad Harjumaa elanikud.

"2025. aasta jaanuarikuu seisuga taotles oma dokumendid iseteeninduse kaudu 77 protsenti Harjumaa elanikest. 31 protsenti Harjumaal väljastatud dokumentidest telliti Selveri kauplustesse," lausus Raid.

Ta tõi võrdlusena välja, et juba 2023. aastal taotles 68 protsenti Harjumaa elanikest dokumendi iseteeninduses ning 12 protsenti Harjumaal väljastatud dokumentidest telliti Selverisse. 2024. aastal tegi seda 71 protsenti Harjumaa elanikest ning samuti 12 protsenti Harjumaal väljastatud dokumentidest telliti Selverisse.

Pinna teeninduse sulgemisega muutub ka relvatoimingute asukoht. Edaspidi saab relvade ostu-müüki vormistada ning relvi ja laskemoona üle anda ainult Tallinnas Pärnu maantee politseimajas. Paberkandjal taotlusi on võimalik esitada Tallinna Tammsaare teeninduses.

PPA lõpetab Pinna teeninduse sulgemisega samal ajal dokumentide väljastamise ka Keila politseimajas. Iseteeninduses dokumenti taotledes saab valida kättesaamise kohaks Pinna teeninduse või Keila politseimaja kuni 21. veebruarini ning teeninduses kohapeal taotledes kuni 28. veebruarini. Dokumentide väljastamist ja klienditeenindust osutab PPA nii Pinna teeninduses kui Keila politseimajas kuni 29. aprillini.