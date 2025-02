Käibemaksu tõus sunnib hotelle hindu tõstma

Majutusasutuste käibemaks tõusis 1. jaanuarist ligi poole võrra, mis on sundinud hotelle oma hindu muutma. Hinnatõusust hoolimata loodetakse, et vähemalt pealinnas tuleb tänavune suvi majutusasutustele parem kui mullu, sest lauluväljakul toimuvad mitmed suurkontserdid.

Hotelle on tabanud üks kriis teise järel, küll tuli uksed sulgeda koroona tõttu, siis peletas Ukraina sõda turistid eemale. Sellest aastast aga kerkis majutusasutuste käibemaks üheksalt protsendilt 13-le ehk maksutõus oli 44,5 protsenti. Maksutõusu mõju külastatavusele ei olnud jaanuaris nii suur kui kardeti.

"Meie kiirstatistika ütleb, et Tallinnas läks see pigem hästi. Tartus paraku nii positiivsed need numbrid ei ole, aga see on ka arusaadav, eks kultuuripealinna aasta aitas eelmine aasta mõnevõrra paremaid tulemusi teha," ütles Eesti hotellide ja restoranide liidu juht Killu Maidla.

Kuigi müügimahu numbrid on positiivsed, siis hotellitoa keskmine hind on ettevõtja vaatest jätkuvalt madal. Samas ei saa hotellid hindu tõsta, sest nii väheneks võimalike klientide arv veelgi.

"Meie hotelliketi jaoks on jaanuar olnud isegi väheke parem kui möödunud aastal, aga see on selle foonil, et meie möödunud aasta jaanuar oli erakordselt kehv," ütles Tallink Hotelsi juhatuse liige Anne Svarts.

Kuidas hinnatõus hotellikülastatavust mõjutab, on Svartsi sõnul praegu vara öelda, see selgub pärast suvist kõrghooaega. "Suvebroneeringute üle ei taha kurta, neid on täiesti tublisti. On päris palju suuri sündmusi Tallinna tulemas, mille üle me oleme üliväga rõõmsad," lausus ta.

Nii näiteks oli hotellidel paari päeva eest põhjust rõõmustamiseks, kui selgus, et AC/DC ainus kontsert meie regioonis toimub just Tallinnas. Pikisilmi oodatakse ka Ironmani ja Tallinna maratoni, sest need üritused toovad lisaks sportlastele ka nende pered ja toetajad pikemaks ajaks Eestisse.

Kui pealinna hotellides kostab peamiselt võõrkeelset juttu, siis Võru Kubija hotellis peatuvad peamiselt eestlased ja lätlased ning hotelli omaniku Aigar Pindmaa sõnul hinda tõsta pole võimalik.

"Käibemaksu mõju alles tuleb, eks see tuleb maksta meie enda käibe arvelt. Kuna hindu pole saanud tõsta, siis pigem on see kulu hotellile ja eks tänu sellele tuleb mõningaid teenuseid ja asju hakata kokku tõmbama," rääkis Kubija hotelli omanik Aigar Pindmaa.

Pindmaa sõnul on olukord täna Eesti hotelliturul raske; hotellide liidu juhi Killu Maidla sõnul tuleb võidelda iga kliendi eest ja hästi läheb neil, kes ise aktiivselt müügitööd teevad.