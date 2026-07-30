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Siseturistide eelarve on üha enam piiratud

Eesti
Hotellituba Eestits
Hotellituba Eestits Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi tänavu suvel Kagu-Eesti turismiettevõtjad klientide vähesuse üle kurta ei saa, peavad majutusettevõtted kohanema külastajatega, kellel on puhkuse veetmiseks piiratud eelarve ning seetõttu soovitakse majutust lühemaks ajaks ega tarbita lisateenuseid.

Suvel on Põlvamaal Taevaskoja kandis alati palju külastajaid, kes jäävad ka ööbima, kuid rohkem kui varasematel aastatel püüavad turistid hotellis või puhkemajas olles kulutusi kokku hoida.  

"Trend on selline, kus klienti ütleb eelarve ette. Paljud ettevõtted korraldavad suvepäevi nii, et töötajatel on omaosalus ja broneeringud tulevad hästi viimasel hetkel, pikalt ette ei broneerita," rääkis Taevaskoja puhkekeskuse tegevjuht Triinu Vähi.

"Vaadatakse ringi mõeldakse, lisateenuseid tellitakse vähe juurde, proovitakse oma päeva ise ära sisustada. Lisaks sellele küsitakse hästi palju võimalust ise toitu valmistada. Et kohapeal oleks köök, sest nad arvavad, et nii tuleb soodsam," lisas ta.

Kui varasematel aastatel on Taevaskotta laagrisse saanud tulla paljud lapsed, siis  tänavu on seal lastelaagreid toimunud märgatavalt vähem.

"Täna ei saa paljud lapsed laagris osaleda, siis kas lastevanemate sissetuleku vähenemise tõttu või siis need lapsed, kes ei sõltu üldse lapsevanemast ja käisid meil sotsiaaltuusikutega, neile omavalitused ei leia enam neile neid võimalusi," sõnas Vähi.

Ta märkis, et sellel aasta oli sotsiaaltuusikuid 30 protsenti vähem. "See tähendab, et 30 protsendi ulatuses need lapsed, kelle jaoks oli see ainuke suverõõm, ei saanud ka laagrisse tulla," ütles Vähi.

Külastajate hotellis viibimise aeg on samuti jäänud lühemaks. 

"Ööbimise kestvus on vähenenud. Üks päev tullakse ja järgmine päev minnakse. Enam ei võeta väga pikki pakette ja inimesed ei tee ka väga pikki plaane. Me näiteks esmaspäeval ei tea, kui palju meil on reede, laupäev või pühapäev siia tulijaid," rääkis Kubija hotelli juht Aigar Pindmaa.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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