RIA hinnangul on e-hääletussüsteem turvaline ja läbipaistev

Tallinna Tehnikaülikooli lektor Tarvo Treier on põhjalikult uurinud Eesti e-hääletamise turvalisust. Tema ja magistrant Kristjan Düüna koostatud teadustööst nähtub, et Eesti e-valimiste süsteemis oli kuni 2024. aastani etapp, kus teoreetiliselt oli võimalik e-sedeleid asendada.

"Me proovisime erinevaid ründevõimalusi, mis meil pähe tuli. Võtsime iga sammu ette, proovisime, et kui siin nüüd midagi tehakse, kuidas on hiljem võimalik andmete põhjal seda selgeks saada, aru saada, et kõik toimus korrektselt. Nägime, et üks konkreetne samm, mida me katsetasime, on väga raskesti auditeeritav. Kui meil on üle 300 000 sedeli, siis me ei leidnud ühtegi tarkvara, millega audiitor saaks neid massiliselt vaadata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Me saime selgituse, et neid vaadatakse manuaalselt, pisteliselt läbi. Ja me nägime, et see väga raskesti teostatav ülesanne, seda saaks teha paremini," rääkis Treier.

Lahenduseks võeti alates eelmistest, 2024. aasta europarlamendi valimistest kasutusele rakendus, mis inimese asemel hääli automaatselt kontrollib. Riigi valimisteenistuse juhi sõnul ei tähenda see, et varasematel aastatel oleksid elektrooniliselt antud hääled vähem kaitstud.

"Audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi," ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Kuid kumb on turvalisem, kas paberil või e-hääletamine?

Nii ja naa. Pabervalimised on samamoodi võltsitavad nagu e-hääletamine. Ma ütleks, et e-hääletamise puhul on see oluliselt keerulisem tegelikult," lausus Koitmäe.

"Tegemist ei olnud turvaauguga, tegemist oli auditeerimisprotsessi parendusega. Mina saan kinnitada, et e-hääletussüsteem on turvaline, läbipaistev ja mitte ainult valimiste ajal, vaid RIA iga päev tegeleb sellega, et seda süsteemi paremaks teha," ütles riigi infosüsteemi ameti (RIA) valimiste infosüsteemide juhataja Alo Einla.

Ka Treier plaanib e-valimisi edasi analüüsida.

"Selle etapiga, mida mina uurisin, ma vaatasin ühte lõiku sellest protsessist ja sellega ma olen rahul, mis tehti. Aga kindlasti on samme veel, mida ma plaanin edasi uurida. Mina plaanin veel e-hääletada," lausus Treier.

Nädala pärast saabub Eestisse Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni OSCE ekspertkomisjon, kes samuti uurib e-valimiste süsteemi korrektsust.