Mart Kuusk ja Hannes Hanso ületasid Atlandi ookeani ja jõudsid Barbadosele

Algselt plaanitud 50 päeva asemel jõudsid mehed paadiga Kena Reina sihtpunkti 59 päevaga.

"Teavitused, teavitused. Atlandi ookean on ületatud!! Tegime ära!! Enam ei loe kas oli raske või kerge. Loeb, et sõudes saab ületada ookeani ja ookeaneid. Unistused saab teha teoks. Väljakutsed on selleks, et need ületada.

Paat suundub Eestisse, pihta saanud osad vahetame välja. Kena Reina ootab uusi seiklejaid. Atland on täiesti hea koht, kus end proovile panna," teatasid mehed Uhhuduuri Facebooki lehel.

Mart Kuusk kirjutas, et maa hakkas paistma Eesti aja järgi kell 18.16.

Hannes Hanso ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et maale astudes ei olnudki kõndimine kõige lihtsam. "Kõnnin nagu väike laps, kogu aeg peab tasakaalustamise samme tegema. Kõik kõigub, see on täiesti ainulaadne ja uus tunne," ütles Hanso.

Hanso lisas siiski, et see kõik on seda ookeanil veedetud 59 päeva väärt.

Ookeanil vastu pidamisest rääkides, ütles Mart Kuusk, et sellele alternatiivi ei ole. "See on see koht, kus valikuid ei ole. Sa lihtsalt lähed edasi, sa pead hakkama saama ja alternatiiv on väga mittesoovitav," ütles ta.

"See on selline kogemus, et see muudab su ülejäänud elu. Ma veel ei tea, kuidas täpselt, aga see on elumuutev kogemus," ütles Hannes Hanso.