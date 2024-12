Kaks eestlast asusid sõudepaadis Atlandi ookeani ületama

Plaan on lihtne – aerutada Gran Canarialt hoovuse ja tuulte toel paadis Kena Reina 50 päevaga üle Atlandi 5000 kilomeetrit Barbadosele.

Vetsuks ämber ja meelelahutuseks sõbra nägu. 50 päeva kogu aeg paadi külge kinni aheldatud nagu galeeriori.

"Mina ütlen ausalt, tunnen sellist kergendatud tühjust enda sees, sest see teekond sellesse hetke on olnud päris pikk ja raske. Aga ma olen väga-väga elevil, et paati astuda ja alustada oma sõudekorda, mis tuleb küll pärast Hannest, sest Hannes alustab sõudmisega," rääkis Kena Reina navigaator Mart Kuusk.

Kena Reina kapten Hannes Hanso ütles, et tema on valmis. "Jah, ma tahaks ka, et saaks päriselt ka vee peale ja seda tegema hakata. Nädalate viisi mõtled sellest.

Kuusk lisas samuti, et on täiesti valmis: "Valmisolek on kümme-kümme, ja lähme!"