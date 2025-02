Jaak Pihlak: on oluline, et Viljandi muuseum on tõsiseltvõetav mäluasutus

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud pikaaegne Viljandi Muuseumi juht Jaak Pihlak ütles, et peab oluliseks, et Viljandi Muuseum on muuseumimaastikul tõsiseltvõetav mäluasutus.

Rõõmusõnumi tegi Pihlakule teatavaks Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov

33 aastat Viljandi Muuseumi juhtinud Jaak Pihlak ei suutnud liigutust tagasi hoida kuuldes, et riigipea tunnustab teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

"Kui sa saad ikkagi vabariigi presidendilt tunnustuse, siis see on väga suur asi. Ma olen väga tänulik," ütles ta.

Pihlak ütles, et tema juhitav muuseum hakkas hästi toimima pärast fondihoidla valmimist 1994. aastal, hiljem rajati vanasse apteeki veel ka näitusemaja.

"Minu arust on kõige olulisem see, et Viljandi Muuseum on sellel muuseumimaastikul tõsiseltvõetav mäluasutus," lausus Pihlak.

Lisaks muuseumitööle on Jaak Pihlak kirjutanud sõjaajaloo raamatuid, ta algatas Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise.

"Ja mul on väga hea meel, et see taas kerkis siia Viljandisse Vabaduse platsi ja on tõesti ideaalne. Ideaalselt taastatud monument," ütles ta.