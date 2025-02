Roose sõnul ei ole ta saanud ettepanekut ERR-i sisu tehisaruga jagamiseks

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et ta ei ole saanud justiits- a digiminister Liisa Pakostalt ettepanekut ERR-i sisu tehisaruga jagamiseks. Kui see tuleks, siis läbirääkimistel tehisaru ettevõtetega peaks detailid kokku leppima ERR-ile.

"Kahjuks ma ei saa öelda, et on ettepanek tehtud, sellepärast, et minu poole pole pöördutud," ütles Roose.

"Ma kuulsin infot, et digi- ja justiitsminister on teinud ettepaneku ja kohtunud väidetavalt siis ka Ühendriikide Meta esindajatega, et hakata siis massiivselt kasutama eesti keelt, eesti sõnavara tehisintellekti õpetamiseks. Aga ERR-i poole ametlikult ei ole keegi selles küsimuses pöördunud," lisas ta.

Roose rääkis, et sellest teemast on Euroopa Ringhäälingute Liidus üldisemlt juttu olnud. "Seal on seisukoht, et ma oleme kõikides riikides Euroopas valmis debatiks, aga seejuures peab arvestama mitut olulist asja, mis hetkel on jäänud kõrvale. Autoriõigused, autorikaitse, kõik, mis on loodud autorite poolt. See, et ERR esitab maksumaksja raha eest on ainult üks pool asjast," rääkis Roose.

Ohtu nähakse tema sõnul aga sisu kasutamises. "Kui tehisaru hakkab looma uut sisu olemasoleva sisu baasilt, siis elu näitab, et ta et aeg-ajalt konstrueerib selliseid väiteid, mille algtekst on originaalne, aga hiljem ta väidab midagi täiesti muud. Hiljem siis öeldakse, et ERR, Delfi või Postimees on midagi väitnud, mis ei vasta tõele. See täpsuse küsimus on täiesti lahendamata. Enne kui luba anda või kokku leppida, tuleks see kõik selgeks saada nende ettevõttete esindajatega," lausus ta.

"Kolmas asi on see, et kui see kõik jääb nii ilusaks nagu minister praegu ütleb, et eesti keel areneb ja elab. Aga praktikas on elu näidanud selliseid juhtumeid, kus me ise peame hakkama välismaalt kalli hinnaga enda toodetud kaupa tagasi ostma, sest muidu lihtsalt ei ole võimalik seda teenust saada," ütles Roose.

Veel omaette teema on Roose sõnul see, kas ja kuidas on juba ERR-i sisu tehisaru platvormide poolt kasutatud.

"Kui täna tuleks rahvusringhäälingusse või meedialiitu, mis on Eestis erameedia jaoks, Meta või kellegi teise esindaja ja ütleks, et lepime korrektselt asjad kokku, siis ma arvan, et kindlasti debatt oleks okei ka tagantjärgi," kommenteeris Roose.

Roose sõnul ei olegi ERR-i sisu kasutamise puhul küsimus niivõrd rahas, vaid see, et oleks välistatud olukord, kus Eesti maksumaksja kulutab raha ja keegi teine hakkab selle eest äri tegema.

Roose ütles veel, et kui tehisaru ettevõtetega läbirääkimisteks läheb võib riik teatud raamistiku kokku leppida, aga detailid peaks kokku leppima ERR.