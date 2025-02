USA ootab Ukraina julgeoleku tagamist Euroopalt

"Eurooplased peavad võtma vastutuse selle konflikti eest. President [Donald] Trump teeb sellele lõpu. Ja siis on julgeolekugarantiide osas see täielikult eurooplaste kanda," ütles Waltz telekanali NBC Newsi saates.

Ta märkis ka, et Washington kavatseb arutada Kiievile antava abi "kulude hüvitamise" küsimust, eelkõige Ukraina loodusvarade lepingute kaudu.

"President on valmis sel nädalal lauale panema kõik need küsimused, sealhulgas USA tulevase abi Ukrainale. Peame kulud tasa tegema ja see on partnerlus ukrainlastega nende haruldaste muldmetallide ja loodusvarade, nende nafta, gaasi üle ja me räägime ka meie ressursside ostmisest," ütles ta.

Waltzi kinnituse on mitmed maailma liidrid valmis aitama Trumpil Ukraina sõda lõpetada.

Waltzi sõnul saabub järgmisel nädalal Euroopasse Ameerika Ühendriikide delegatsioon, mida juhib asepresident J. D. Vance, et arutada sõja lõpetamise võimalusi. Ka Donald Trump ise on valmis tegutsema, kinnitas Waltz.

"(Trump) on öelnud, et Venemaa majandus ei ole heas seisus. Ta on valmis kehtestama tolle ja sanktsioone. Me peame kõik asjaosalised laua taha tooma ja selle sõja lõpetama. Ja see on olnud kõne all ka vestlustes (Hiina) presidendi Xi, (India) peaministri Modi, Lähis-Ida liidritega. Kõik on valmis aitama president Trumpil sõja lõpetada. Toome kõik osapooled läbirääkimistelaua taha," lausus Waltz.

Ta ütles, et Trump on valmis arutama neid küsimusi algaval nädalal, sealhulgas USA abi säilitamist Ukrainale.