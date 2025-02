Jäätunud luhad rõõmustavad uisusõpru

Sotsiaalmeedias on viimastel päevadel jagatud agaralt infot mitmel pool laiuvast imelisest looduslikust uisujääst. Üks neist kohtadest on Pärnumaal asuv Audru polder, mis kevaditi ja sügiseti on hea peatumispaik rändlindudele.

"Äge on. Täna on juba täitsa sõidetav. Eile oli veel natuke ekstreemne, aga täna kannatab täitsa julgelt sõita. Ei praksu, ei raksu," ütles Tiia.

"Mulle meeldib otsida looduslikku jääd. Tegelikult eelmisel aastal oli ju Soomaal looduslik jää ja siis oli eelmisel aastal siinsamas Audru rannas. Ma otsin seda looduslikku jääd. /.../ Kõik see loodus ümberringi – tuul, see õhk – on lihtsalt teistmoodi elamus," rääkis Elen.

Kairil, kes käis Audru poldri peal uisutamas esimest korda, on looduslikul jääl uisutamiseks ka nipp. "Uisud peavad head olema. Päris iluuisuga võib-olla ei tasu. Täna on muidugi väga hea," sõnas ta.

Audru keskkonnaspetsialisti Evelin Linkolmi sõnul ei ole ta Audru poldril sellist jäävälja näinud nagu on tänavu.

"Sellist ala ma tõesti pole sellisel määral näinud, pigem on siin ikkagi lumi vahelduvalt olnud. /.../ See on ainult tore, et inimesed on leidlikud ja leidnud sellise ala, mis on looduslikult tekkinud ja kasutavad ära seda spordi tegemiseks," rääkis ta.

Tõnno läks jääle hokit mängima. "Tuleb väga head olud ära kasutada. Need on superolud, mis siin on. Arvestades tänavust talve," ütles Tõnno.

"Ma tulin kaasa ja mulle lihtsalt hokikeppi ei antud, pean lihtsalt niisama sooja tegema," ütles Anella.

"See on lihtsalt nii mõnus tunne. Kõik sinu mured kaovad ära, ainult rõõmud jäävad," rääkis Raili, kes kavatseb veel poldrile uisutama minna.

"Kindlasti homme jälle. Võtame lapsed ka kaasa. Tõukekelgud, kelgud, uisud – kõik, mis kodus on, mis alla panna kannatab," lisas ta.