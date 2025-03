Tamula järvel saab uisutamist nautida kuni jäälemineku keeluni

Võru linna ääres olevale Tamula järvele on rajatud uisurada, mille jää on hööveldatud võimalikult siledaks, et seal saaks uisutamist nautida nii kaua, kui järvejääle minna lubatakse.

Kuna Võrumaal on paljudel kelgumägedel looduslik lumi ära sulanud, siis vastlaliugu saab lasta ka uiskudel, näiteks Tamula järve jäärajal. Siledaks lükatud jäärada on ligi paari kilomeetri pikkune.

Tamula järve uisurajameister Vellu Ratt selgitas, et idee sündis eelkõige enda laste soovist.

"Nendel oli vaja kuskil uisutada. Väikest platsi polnud mõtet teha – kui juba teha, siis nii, et kogukond saab ka uisutada," ütles ta.

Esmaspäeval oli uisutajaid järvel ka vaatamata tuulisele ilmale.

"Lahedam kui teistel päevadel, sest tuul lükkab ise sind," ütles Vennu Vincent.

"Muidu on päris hea, aga tuul on täna väga suur. Tuul lükkab, kui lähed kurvi. Aga muidu on väga hea sõita, hea pind on, hea on uisutada. Võrreldes sellega, et üle pika aja on uisud jalas, siis on täitsa mõnus," rääkis Piret.

"Kusjuures päris hea isegi on. Täna on vähe tuuline. Alla tuult on kiirem ja vastu tuult natuke aeglasem, aga muidu on hästi lõbus, selline sile mõnus jää on Tamula peal," rääkis Janne Lisete.

Juba viiendat aastat on Tamula järvejääle rajatud uisurada kohalikele inimestele palju rõõmu valmistanud.

"Uisutamine on teraapiline. See kindlasti annab hästi palju juurde inimestele, et uisutada – see on liuglemine, ilus, siis on hästi kõik. Praegu see Läänemere ilm siin Tamula kaldal kindlasti mingit väga suurt uisurahvast siia kokku ei aja, aga kui päike paistab, siis on rannailm ja ka uisuilm," kirjeldas Võrumaa spordiliidu tegevjuht Merike Õun.