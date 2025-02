Ahistamissüüdistused viisid TÜ töötaja ametist, ameti pani maha ka ta abikaasa

Pagan oli TÜ Skytte poliitikauuringute instituudi projektijuht ning grandikeskuses kirjutamisüksuse juht. Skytte instituudi juht Kristiina Tõnnisson sõnas Delfile, et tööleping Paganiga lõpetati poolte kokkuleppel 31. detsembril. Ühtekokku töötas Pagan ülikoolis 17 aastat.

Tõnnissoni kõrvu jõudsid kaebused Pagani käitumise kohta mullu oktoobris, kui sellest rääkis üks töötaja arenguvestlusel.

"Mina kuulasin ära ja kogusin kokku kümnete praeguste ja endiste töötajate kommentaarid toimunu kohta, mille edastasin personaliosakonnale ja juhtkonnale. /.../ Ühine nimetaja etteheidetele on võimu väärkasutamine, otsene töökius ning ahistav käitumine," rääkis Tõnnisson.

Mees lõi paar viimast aastat kaasa ka Tartus tegutseva naiste tugi- ja teabekeskuse tegemistes, mida juhtis tema abikaasa Pille Tsopp-Pagan. Pille Tsopp-Pagan on nagu Kristiina Tõnnisson ka Tartu linnavolikogu ja Eesti 200 liige.

Tartu Postimees kirjutas, et viimane teatas pärast tema abikaasa kohta käivate süüdistuste avalikuks tulekut tugikeskuse juhi kohalt taandumisest.

Hector Charles Pagan ise ütles vestluses Äripäevaga, et pole süüdistustega päri ning et need on kas pahatahtlikud või kontekstist välja rebitud.

See ei ole esimene skandaal, mis viimastel aastatel TÜ Skytte poliitikauuringute instituuti tabanud. Jaanuaris 2024 algatas kaitsepolitseiamet Tartu Ülikooli rahvusvahelise poliitilise teooria professori Vjatšeslav Morozovi suhtes uurimise ja esitas mehele kahtlustuse Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses ja selle toetamises. Harju maakohus tunnistas Morozovi süüdi ja mõistis talle karistuseks kuus aastat ja kolm kuud reaalset vangistust.