TÜ Kliinikumi Lastefond sai vastsündinute abistamiseks elutähtsad seadmed

Vanema tehnikaga võrreldes on uued seadmed kasutajasõbralikumad, võimaldades lapsevanematel haige või enneaegselt sündinud lapsega paremini kontaktis olla.

Kokku läks kõik maksma 250 000 eurot. Kõige kallim oli seejuures vastsündinute stabiliseerimislaud, mida peab olulisimaks abivahendiks ka lastekliiniku personal.

"Kui laps sünnib, siis kohe tema nabavääti läbi ei lõigata, vaid lastakse sellel pulseerida rahulikult lõpuni. Nende laste puhul, kes on enneaegsed või nad on haiged, on tavapäraselt see, et kiiresti lõigatakse nabanöör läbi ja viiakse ta kuskile eraldi abistamislaua peale. Selle konkreetse laua abil me saame nüüd teha seda, et laps sünnib, nabaväät saab ilusti pulseerida, sest me sõidame selle lauaga emale väga-väga lähedale, ka operatsiooni ajal. Ja me saame juba vajadusel abistada, tema hingamist toetada, ilma et me nabavääti läbi lõikaks," kirjeldas TÜ lastekliiniku neonatoloogia osakonna juhataja Annika Tiit-Vesingi.

"Ma väga loodan, et selle Concord-laua kasutuselevõtuga meil on vähem kohanemishäireid lastel. Ma loodan ja usun, et sellest väga palju muutub meie laste käsitluses," lisas ta.