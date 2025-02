Ortodondile saab nüüd e-konsultatsiooniga

Kui seni tuli ortodondi vastuvõtule pääsemist oodata aastaid või sõita lapsega ühest Eesti otsast teise vastuvõtule, siis nüüd on lootust, et laste ooteajad hakkavad lühenema. Kui juriidilised nüansid said paika paari aasta eest, siis nüüd on arendajad jõudnud nii kaugele, et kõigis Eesti hambaarstide tarkvarades olemas e-konsultatsiooni võimalus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hambaarst saab teha e-konsultatsiooni ortodondile ja ortodont otsustab, kas see on selline situatsioon, kas see tuleks üle võtta ja ravida või sellega saab oodata. Ortodont saab teha sinna otsuse," ütles hambaarstide liidu juht Katrin Metstak.

Lisaks probleemi kirjeldamisele peab hambaarst e-konsultatsiooni puhul lisama ka fotod lapse hambumusest, kuid Metstaki sõnul igas kliinikus pole võimalik neid teha. See võib saada takistuseks e-konsultatsiooni kasutamisel. Laste puhul tasub e-konsultatsiooni eest tervisekassa.

"See e-konsultatstiooni tegemine ei ole mingi suur sissetulek hambaarstile, rohkem on tööd kui selle eest tervisekassa tasub. Aga see on vähemalt üks võimalus. Ma loodan, et see ei jää ainsaks võimaluseks, kuidas saavad hambaarstid ja ortodondid omavahel laste üle suhelda, et jääb digisaatekirja võimalus," rääkis Metstak.

Nii hambaarstid kui ka ortodondid loodavad inimeste mõistvale suhtumisele, sest e-konsultatsiooni järel on võimalik jätkuvalt ortodondi järjekorda minna.

"Kindlasti kedagi me ära ei saada, aga ma arvan, et see on hea võimalus e-konsultatsiooni kaudu saada kiiremat konsultatsiooni või muresid maha võtta," ütles ortodontide seltsi president Katri Herman.

Tartu Ülikooli kliinikum kasutab e-konsultatsiooni eelmisest sügisest ja ortodontia professor Triin Jagomäe sõnul aitab see välja selgitada, millised lapsed ei ole veel valmis ortodondi juurde tulema, kas puuduliku suuhügieeni või katkiste hammaste tõttu.

"Ortodontias on väga oluline, et me ei saa alustada ravi või aparaate suhu panna lapsele, kes hambapesuga hakkama ei saa, sest me kahjustame ju lapse hambaid. Hambad breketi ümber lagunevad ju ära. See on üks kõige suurem ortodontilise ravi probleeme, et teismelised ei pese hambaid. Te ei kujuta ette, kui kiiresti võivad valged laigud ja kaaries tulla siis kui on aparaadid suus ja ei pesta hambaid," rääkis Jagomägi.

E-konsultatsiooni kasutamine on kliinikute jaoks võimalus, mitte kohustus.