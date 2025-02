Tallinn kavandab Harku järve äärde haridusasutusi ja rohealasid

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Pikaliiva asumis ning piirneb läänest Harku järvega, idast Pikaliiva tänavaga, põhjast elamumaa kruntidega ja lõunast hoonestamata tühermaaga.

"Linna haridusvõrgustiku analüüs põhjendab sinna nii lasteaia kui kooli rajamist. Harku järve äärne ala moodustab rohkem kui pool planeeritud alast, kuhu on kavandatud jalgteede ja jalgrattateede võrgustik, kaldapromenaad ning rida olulisi vaba aja veetmiseks mõeldud tegevusi," rääkis abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Hoonestus on kavandatud Pikaliiva tänava poolsele alale, et jätta Harku järve äärne ala avalikuks kasutamiseks. Sinna rajatakse palliplatsid, mänguväljakud, rannapromenaad ja eraldatud jalgrattatee ning võimaldatakse ka õuesõppetundide läbiviimist, teatas linnavalitsus.

Pikaliiva 69 detailplaneering Autor/allikas: Tallinn/Ruum ja Maastik OÜ

Planeeringu kohaselt on alale ette nähtud lasteaed, põhikool koos spordisaaliga, täisealiste hoolekandeasutus, eakate teenusmajad, väikelaste perepesa, erivajadustega laste päevahoid, puhkeala teenindav paviljon tualettruumidega, vaatetorn ja jalgpallistaadion.

Harku järve äärne roheala moodustab 60 protsenti planeeringualast ning sinna rajatakse jalg- ja rattateede võrgustik, rannapromenaad, palliplatsid ja looduslähedased mängualad. Rohealale on kavandatud ka võimalused kooli ja lasteaia liikumistundide läbiviimiseks ning ranna teenindamiseks väikeehitised.

Ala jääb Harku järve kalda ehituskeeluvööndisse ning on avalikus kasutuses. Sinna ei kavandata sõiduteid ega parkimisalasid. Turvalisuse tagamiseks rajatakse tänavavalgustus.

Ühiskondlike hoonete maa ühel krundil on lubatud kuni viie protsendi ulatuses ka ärimaa sihtotstarve, mis võimaldab näiteks apteegi või kohviku rajamist. Krundile võib püstitada ka väiksemaid ehitisi, näiteks rattaparklate ja prügikonteinerite varjualused.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist Tallinna linnavolikogu poolt korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja Haabersti linnaosa valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringu koostas Ruum ja Maastik OÜ.

Linn algatas ka Nõmme linnaosas kunagise Hiiu viljaelevaatori ala detailplaneeringu

Linnavalitsus algatas ka Nõmme linnaosas kunagise Hiiu viljaelevaatori ala detailplaneeringu, et kujundada endisest tootmisalast kaasaegne ja mitmekesise kasutusotstarbega asumikeskus.

Linnaplaneerimise abilinnapea Lippus selgitas, et endisel tootmisala planeerimine annab võimaluse see avalikkusele avada ning luua Nõmmele täiendav, teise iseloomuga kohalik keskus.

Hiiu viljaelevaatori ala eskiisi esialgne versioon Autor/allikas: KOKO arhitektid OÜ

"Planeeringulahendus näeb ette viljaelevaatori hoonemahu säilitamise ning täiendavate hoonemahtude kavandamise nii uuteks elupindadeks kui avalikkusele mõeldud funktsioonidele. Perspektiivis näeme seal täiendavat Hiiu asumi keskusala, mistõttu on oluline fookus ka tänavavõrgul ning avalikul ruumil, mis on ligipääsetav ning turvaline igas vanuses inimestele – printsiibi järgi, et see sobiks nii 8-aastastele kui ka 80-aastastele."

Nõmme linnaosa üldplaneering näeb ette, et senine tootmismaa asendatakse segafunktsioonilise hoonestusega, kus elukondlikud hooned, töö- ja teeninduskohad ning avalikud alad moodustavad tasakaalustatud keskkonna, teatas linnavalitsus.

Planeeringuga nähakse ette kümme krunti: kolm elamumaa, kaks elamu- ja ärimaa, kaks äri- ja üldkasutatava hoone maa, üks ühiskondliku hoone maa ning kaks transpordimaa krunti.

Planeeringulahendus põhineb 2021. aastal toimunud Hiiu viljaelevaatori ala linnaehitusliku eskiislahenduse arhitektuurivõistluse võidutööl, mille autoriks on KOKO arhitektid OÜ.