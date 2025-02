Tööandjate keskliit valis volikogu uueks juhiks Ain Hanschmidti

Hanschmidt on Eesti ühe suurema tööandja ASi Infortar juhatuse esimees ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige alates 2019. aastast. Ta juhtinud ka keskliidu majanduse- ja maksude töörühma.

"Ettevõtjale on täna kõige olulisemad kindel julgeolek ja korras majandus. Kaitsevõimesse peame investeerima, aga kui kulutame muudes valdkondades vähem, saame kontrolli alla riigieelarve ja inflatsiooni. Kui oskame omandada uusi tehnoloogiaid ja pakkuda soodsat energiat, siis leiavad meie ettevõtted endale koha rahvusvahelises konkurentsis, ekspordimahud kasvavad ja majandus võtab suuna kasvule," kommenteeris Hanschmidt.

"Eesti majandus on ettevõtete kogusumma ning kui majandus on tugev, on hoitud ka meie keel ja kultuur, on hoitud kogu Eesti."

Volikogu on keskliidu esindajatest koosnev 30-liikmeline organ, mis täidab põhikirjas sätestatud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid. Volikogu liikmed valitakse kolmeks aastaks ja volikogu juhib selle liikmete poolt valitud esimees (president) ning aseesimehed.

Aastatel 2019-2025 ehk kaks võimalikku ametiaega juhtis keskliidu volikogu Ragn-Sellsi tegevjuht Kai Realo.

Eesti tööandjate keskliidu igapäevast tööd juhib alates 2024. aasta 1. oktoobrist Hando Sutter.