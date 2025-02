Põhja-Tallinna mererandades on õlireostus

Õhukest naftakirmet näeb praegu nii mõneski Tallinna sadamas, muuhulgas Noblessneris, miinisadamas ja Katariina kai ääres. Piirkonnas asub mitu talisupluspaika. Näiteks Lennusulpsus käiakse nädalas ujumas sadu kordi. Ujumiskoha asutaja sai ohust teada juhuslikult täna ja sulges selle.

"Kui püüdsime täna infot saada reostuse arvatavast asukohast, miinisadamast, siis sealt öeldi, et nemad ei tea ka mitte midagi. Hetkel ei teagi, millal vette saab," rääkis Lennusulpsu asutaja Märt Lepik.

Õnnetus juhtus nädal tagasi 12. veebruaril, kui miinisadamas süvendustööde käigus läks liikvele tõenäoliselt nõukogude ajast pärit naftajääke. Kuigi ala oli piiratud ja kõik nõuded justkui täidetud, puhus tuul õlilaigud laiali.

"See teadaolevalt mingisugust suurt ohtu elusloodusele ei ole põhjustanud. Küll jälgime ka piirkonnas viibivaid linde ja seni ei ole küll täheldatud, et ükski neist oleks määrdunud. Ja ohu osas, ta on naftaprodukt, ta otsest ohtu selles mõttes selline kirme seal vee pinnal inimesele otseselt ei kujuta. Küll ei soovitata tõesti naftaprodukti kirme sisse ujuma minna," sõnas keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa järelevalvebüroo juht Tarmo Tehva.

Ükski amet avalikkust reostuse eest ei hoiatanud ja pole seda teinud tänaseni.

"Kuna hetkel on meil olnud ka mereväega läbiräägitud, et merevägi võiks valmistada ise ette pressiteadet selle kohta, kuidas see asi seal üldse neil toimub ja millised tööd on teostatud ja mille käigus seal siis reostusilmingud esinesid, siis hetkel ei ole tõesti keskkonnaamet seda teadet teinud," ütles Tehva.

"Teisipäeval oleksime saanud operatiivsemalt avalikkusele selgitada, et tööd, mida seal miinisadamas teostatakse, milleks need vajalikud on, et see reostus selle käigus tekkis ja tehakse endast kõik, et see sealt siis likvideerida," sõnas Tehva.

Olenevalt ilmast peaks nädala lõpuks reostus eemaldatud saama. Süvendustööd aga jätkuvad ja naftajääke tuleb juurde.

"Kindlasti tuleb sealt reostust juurde, siis kui uuesti puututakse seda reostust sisaldavat pinnast seal põhjas. Ja need tööd seisavad seal ees," rääkis Tehva.

Ühtki hoiatusmärki keskkonnaamet sellegipoolest paigaldada ei plaani.