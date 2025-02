Miinisadama süvendamise käigus sattus reostust merre kahel korral

Tallinna miinisadamat rekonstrueeritakse uute NATO laevade vastuvõtuks ning süvendustööde käigus tuli põhjasetetest pinnale nõukogude ajast pärit reostust. Ilmselt on tegu omal ajal sinna uputatud laevade kütteõliga.

"Me oleme siia teinud eelnevad reostusuuringud ja reostus, mis eelmisel nädalal tekkis, tekkis just nende alade süvendamisel. Selle nädala reostust ei tuvastatud uuringute käigus. See oli lokaalne ja juhuslik reostus," rääkis RKIK-i põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma.

Merevägi sai reostusest teada esimest korda 12. veebruari õhtupoolikul ning tegu oli ulatuslikuma reostusega, mida märgati kohe.

"Kui me selle info saime, siis alustasime absorbentpoomidega selle kokku kogumist. Hiljem need ühekordsed absorbentpoomid utiliseeritakse, see on ainuke viis selle kergema reostuse puhul," selgitas mereväe staabiülem mereväekapten Indrek Hanson.

Selle nädala alguses tekkis teine reostus, mis jõudis lennusadama taliujumiskohta ning kaitseinvesteeringute keskuse sõnul oli tegu väiksema reostusega, mida esialgu ei märgatud.

Töid teinud firma ütles oma kirjalikus vastuses, et süvendustööde kogumaht on umbes 40 000 kuupmeetrit, mille käigus toodi maale umbes 5000 kuupmeetrit reostunud pinnast. Reostunud pinnas utiliseeritakse jäätmejaamas.

Uuringute kohaselt ületab pinnases olev saasteainete sisaldus tööstusmaa piirarvu vähesel määral. Hansoni sõnul on praeguseks kokku korjatud kõik, mis võimalik.

"Kui on kuskil lokaalset reostusejääki, siis inimesed võivad helistada 1247 telefonil ja teada anda, et kuskil midagi on. Reageerime," ütles Voogma.



Kes oleks pidanud avalikkust reostusest teavitama, on siiani selguseta. Kui kolmapäeval ütles keskkonnaamet, et pressiteate oleks pidanud vastavalt kokkuleppele välja saatma merevägi, siis staabiülemale tuleb see väide üllatusena.

"Minu teada sellist kokkulepet ei ole sõlmitud, informeerisime keskkonnaametit meile teadaolevast reostusest," sõnas Hanson.

Keskkonnaamet kinnitas, et nende asi oli vaid kinnitada, et kooskõlastamiseks saadetud info on õige ja neil avalikkuse teavitamise asjus parandusi ei ole.

Miinisadama süvendamine kestab järgmise nädala lõpuni ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse sõnul rohkem nad veebruaris rannauudisteks alust ei anna.