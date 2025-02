USA senat kinnitas Kash Pateli FBI juhiks

Vabariiklaste kontrolli all olev USA senat kinnitas neljapäeval riigi kõrgeima õiguskaitseorgani Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktoriks president Donald Trumpile ustava 44-aastase Kash Pateli.

Patel, kelle nimetamine kutsus esile demokraatide ägeda, kuid lõpuks asjatu vastuseisu, kiideti heaks häältega 51:49.

Hääled jagunesid enamikus parteiliini pidi peale kahe vabariiklasest senaatori. Maine'i osariigi senaator Susan Collins ja Alaska senaator Lisa Murkowski hääletasid Pateli kinnitamise vastu.

Demokraadid kritiseerisid Pateli teravalt muu hulgas mitme tuntud vandenõuteooria levitamise ja tõotuse eest juurida välja nõndanimetatud süvariik.

USA senat kuulas jaanuari lõpupäevil ära mitu inimest, kelle president Donald Trump valis oma administratsiooni juhtivatele kohtadele. Senat on siiani heaks kiitnud kõik Trumpi valikud.

Väljaande New York Timesi andmetel eitas Patel kuulamisel muu hulgas, et taotleb kättemaksu oma poliitilistele vastastele. Patel ütles ka, et ei nõustu Trumpi amnestia andmisega neile 2021. aasta kolmekuningapäeva rahutustes süüdimõistetutele, kes kasutasid jõudu politseinike vastu.