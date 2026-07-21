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Politico: FBI juht plaanib sügisel külastada Venemaad

Välismaa
FBI juht Kash Patel
FBI juht Kash Patel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evelyn Hockstein
Välismaa

Veebiväljaande Politico allikate teatel plaanib Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht Kash Patel tõenäoliselt oktoobri keskel külastada Venemaad.

Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles, et Patel peaks külastama Venemaad 14.–15. oktoobril. Tõenäoliselt võõrustab teda Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB). 

Allikate teatel kavatseb Patel külastada Moskvat ja Peterburi. Pole veel teada, kas Patel kohtub ka Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Politico toob välja, et tegemist oleks ebatavalise visiidiga, sest USA ja Venemaa suhted on jätkuvalt väga pingelised.

Viimati külastas ametis olev FBI direktor Venemaad 2013. aastal. Toona oli agentuuri eesotsas Robert Mueller ning Krimm oli veel Ukraina kontrolli all. Politico kirjutab veel, et Patel on varem olnud seotud Venemaa-teemaliste juhtumitega, mis pärinevad Donald Trumpi esimesest ametiajast.

Patel on teravalt kritiseerinud juurdlust, mida juhtis eriprokurör Mueller. Uurimine keskendus Venemaa sekkumisele 2016. aasta USA presidendivalimistesse ja võimalikule seotusele Trumpi kampaaniaametnikega. Uurimine tuvastas Venemaa süstemaatilise sekkumise, kuid ei leidnud otseseid tõendeid vandenõust Trumpi meeskonna ja Venemaa vahel.

Allikate teatel võivad Pateli plaanid veel muutuda. FBI ja USA justiitsministeerium ei vastanud kommentaaritaotlustele.

Politico kirjutab, et kuigi FBI juhi viimasest visiidist Moskvasse on möödunud mitu aastat, on Venemaa pealinna külastanud teised USA kõrged luureametnikud. USA Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor Mike Pompeo ütles 2018. aastal, et avatud dialoogikanalid on olulised, eriti ühise huviga valdkondades, sealhulgas terrorismivastases võitluses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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