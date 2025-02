Euroopa Liit karmistab sanktsioone Venemaa ja Valgevene vastu

16. sanktsioonipaketiga kehtestati impordikeeld Venemaa ja Valgevene alumiiniumile, mis on oluline tuluallikas mõlema riigi majandusele.

"16. sanktsioonipakett saadab tugeva ja üheselt mõistetava sõnumi – Venemaa agressioon Ukrainas ei jää vastuseta. Uue paketiga kehtestasime impordikeelu Venemaa ja Valgevene alumiiniumile ning lisasime laevade sanktsiooninimekirja 74 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid", teatas Eesti välisministeerium.

Uus sanktsioonipakett keskendub lisaks strateegilistele valdkondadele, nagu varilaevastiku tegevuse tõkestamine, täiendavate majandus- ja finantssanktsioonide kehtestamine, ekspordikeeldude laiendamine sõjatööstuses kasutatavatele kaupadele ning Venemaa toornafta ja naftatoodete ladustamise keelamisele Euroopa Liidus, märkis ministeerium.

Sanktsiooninimekirja lisati 74 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid, tõstes sanktsioonide all olevate laevade koguarvu 153 peale. Nendele laevadele kehtib Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld, samuti ei tohi neile osutada teenuseid.

See samm kärbib oluliselt Venemaa võimet transportida oma naftatooteid ja piirab võimalusi sanktsioonidest möödahiilimiseks, vähendades kokkuvõttes Kremli tulusid sõjategevuse rahastamiseks, rõhutas ministeerium.

"Venemaa agressioon Ukraina vastu on kestnud tänaseks kolm aastat ja see on kolm aastat liiga palju," ütles välisminister Margus Tsahkna (E200). "Meie seisukoht on muutumatu – jätkame surve avaldamist ja sõja hinna tõstmist agressorile ning seisame vankumatult Ukraina kõrval."

Tsahkna märkis ka, et ettevalmistused täiendava, 17. sanktsioonipaketi nimel on juba alanud ning selles peab EL keskenduma veelgi tugevamatele energiasanktsioonidele, sest Venemaa sõjamasin sõltub suuresti just oma energiaekspordi tuludest.

"Me ei peatu enne, kui Ukraina on selle sõja võitnud ning Venemaa ja selle juhtkond on oma tegude eest vastutanud," sõnas Tsahkna. "16. sanktsioonipakett kinnitab, et Euroopa Liit tegutseb ühiselt ja kindlameelselt, piirates Venemaa sõjategevuseks kasutatavat tulu ning toetades samal ajal Ukrainat."

On oluline, et sanktsioonipakett sisaldab uusi meetmeid, mis aitavad kaasa sanktsioonidest möödahiilimise tõkestamisele, sealhulgas kolmandate riikide kaudu, märgib ministeerium.

"Sõjaliste lõppkasutajate ja sanktsioonidest möödahiilimisega seotute nimekirja lisati 50 ettevõtet Venemaalt ning Hongkongist, Hiinast, Kasahstanist, Usbekistanist, Türgist, Araabia Ühendemiraatidest, Indiast ja Singapurist. Sellega piirame Venemaa juurdepääsu kriitilistele komponentidele ja tehnoloogiatele ning takistame Venemaa sõjatööstuse arengut," lisas ministeerium.

Sanktsiooninimekirja lisati täiendavalt 83 nime, kes on otseselt seotud agressiooni toetamisega, sealhulgas sõjatööstuse ja propaganda levitamisega. "Sellega saadame selge sõnumi – need, kes aitavad agressioonisõjal jätkuda, peavad arvestama tagajärgedega, milleks on muu hulgas Euroopa Liidus asuvate varade külmutamine ja reisikeeld Euroopa Liitu. Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest on nüüdseks kehtestatud sanktsioonid juba ligi 2500 isikule ja ettevõttele," teatas ministeerium.

"Venemaa katseid õigustada agressiooni ja mõjutada avalikku arvamust läbi propaganda levitamise EL-is ei saa enam sallida, mistõttu lisati Euroopa Liidu meediakeelu alla kaheksa propagandaväljaannet, sealhulgas Lenta, Eurasia Daily ja Krasnaya Zvezda/Tvzvezda," lisas ministeerium.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algusest on Euroopa Liit pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa vastu. Nüüdseks on kehtestatud 16 sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta agressiooni hinda Venemaale ja survestada koos teiste välispoliitiliste meetmetega Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.

"On oluline, et sanktsioonid ei jääks ainult paberile – uued meetmed tugevdavad kontrolli ja vähendavad võimalusi sanktsioonidest mööda hiilida," sõnas Tsahkna.