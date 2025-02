EL teatas 3,5 miljardi eurosest abipaketist Ukrainale

Von der Leyeni sõnul on Venemaa liider Vladimir Putin võtnud selge suuna Ukraina allaandmisele.

"Euroopa Komisjon on välja töötanud ambitsioonika energiajulgeoleku paketi, mille eesmärk on tagada säilenõtke ja konkurentsivõimeline energiasüsteem Ukrainale. Koos on meil õnnestunud sel talvel juba toota Ukrainale 1,8 gigavatti, kuid nüüd lõimime me täielikult Ukraina ja Moldova elektriturud meie enda elektrituru külge järgmise aasta lõpuks," kõneles von der Leyen.

"NATO jätkab Ukraina toetamist ja tema kõrval seismist ning tema aitamist katsumustest läbi, kindlustamaks, et see töö lõppeb õiglase ja kestva rahuga," ütles NATO peasekretär Mark Rutte.

Euroopa Liidu riigijuhid on Kiievis, kuna 24. veebruaril möödub kolm aastat Venemaa täiemõõdulise agressioonisõja algusest. Kohal on ka Eesti peaminister Kristen Michal.