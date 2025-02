Trumpi sõnul arutab USA Venemaaga suuri majandustehinguid

USA president Donald Trump ütles, et arutab Venemaa liidri Vladimir Putiniga suuri majanduskokkuleppeid.

"Olen tõsistes aruteludes Venemaa (presidendi) Putiniga sõja lõpetamiseks ja suurteks majandusarengu tehinguteks, mille sõlmivad USA ja Venemaa," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

"Läbirääkimised edenevad väga hästi," lisas ta.

Putini eriesindaja rahvusvahelise majanduskoostöö küsimustes Kirill Dmitriev ütles, et Venemaa on avatud majanduskoostööle USA-ga.

"Venemaa on avatud USA-Venemaa majanduskoostööle ja usub, et niisugune koostöö on alus vastupidavale globaalsele majandusele," sõnas ta.