Von der Leyeni sõnul võib Ukraina saada EL-i liikmeks enne 2030. aastat

"Kui Ukraina sellises tempos liigub, ühineb ta Euroopa Liiduga veel enne 2030. aastat. Nii et tehkem tööd ja hoidkem tempot," ütles von der Leyen ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Loomulikult on Ukraina liitumine [Euroopa Liiduga] Ukraina julgeoleku oluline tagatis tulevikus. Me juba võtsime vastu otsuse, et see on institutsionaalse laienemise tsükkel Ukrainasse, Moldovasse, Lääne-Balkani riikidesse. Me ei tea veel Gruusia kohta. See on protsess, mis põhineb saavutustel," ütles omakorda Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa.

"Me paneme tähele Ukraina erakordset edu. Ukraina kirjutab uut käsiraamatut, kuidas sõja ajal reforme läbi viia," lisas ta.